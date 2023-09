Novo programa de residência em moda digital capacita artistas no ecossistema Web3

O programa inaugural de Residência Digital de Moda, criado por Draup, Vertical e Lens Protocol, anunciou seus primeiros 26 candidatos vencedores. O programa visa capacitar designers digitais existentes e novatos, oferecendo treinamento gratuito durante um curso de seis semanas. Os workshops cobrem vários tópicos, incluindo a evolução da moda digital, criação têxtil digital, realidade aumentada (AR) e jogos. Ao final da programação, os moradores trabalharão em um projeto final que será exibido em outubro.

A Vertical, curadora e consultoria de arte baseada em blockchain, já organizou workshops relacionados à Web3 e à arte, mas agora está se concentrando na moda digital pela primeira vez. O fundador e CEO Micol Ap explica que muitos artistas e criadores que entram no espaço lutam para navegar na tecnologia e incorporá-la em suas práticas. Por isso, decidiram criar um programa especificamente adaptado à moda digital.

As empresas que investem nestes artistas entendem que o seu sucesso é crucial para o futuro da indústria. Por exemplo, a Epic Games, proprietária do Fortnite, tem um fundo para recompensar criadores talentosos. Syky e Adidas também têm acordos para gerar receitas com as vendas de moda digital criada por seus artistas. Estes investimentos não só facilitam a compra e o uso de moda digital, mas também contribuem para a sua aceitação mais ampla.

O programa não apenas oferece treinamento, mas também promove um senso de comunidade entre os participantes. Ap enfatiza a importância do apoio quando o mundo critica o que faz. O objetivo é inspirar e elevar os artistas do ecossistema Web3, onde conceitos como o metaverso e a Web3 viram um declínio no sentimento público. Ao educar e capacitar os artistas, estas empresas estão a trabalhar ativamente para trazer a moda digital para o mainstream.

Fontes:

– Artigo fonte: [Insira o nome do artigo fonte e URL aqui]

– Draup: [Insira aqui uma breve descrição ou informação sobre Draup]

– Vertical: [Insira aqui uma breve descrição ou informação sobre a Vertical]

– Protocolo de Lentes: [Insira aqui uma breve descrição ou informações sobre o Protocolo de Lentes]