O Honor 90 5G será lançado na Índia em setembro

O Honor 90 5G, lançado originalmente na China em maio, está pronto para chegar ao mercado indiano. A HTech India, empresa responsável pela venda do telefone na Índia, confirmou as principais especificações da variante indiana. Assim como sua contraparte chinesa, a variante indiana será alimentada por um SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e contará com uma bateria de 5,000mAh com suporte para carregamento rápido de 66W.

A página oficial do produto Honor 90 5G no site indiano revela outros detalhes importantes. O telefone estará disponível em diferentes opções de cores, incluindo Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black e Peacock Blue. Um microsite da Amazon para a variante indiana do telefone sugere que ele oferecerá diferentes configurações de RAM e armazenamento, variando de 8 GB + 256 GB a 12 GB + 512 GB, com opção de expansão de vRAM em 7 GB.

A variante Honor 90 5G Índia será executada no Magic OS 7.1, baseado no Android 13. Ele possui uma tela AMOLED de 6.7 polegadas com resolução de 1.5K e taxa de atualização de até 120Hz.

O telefone está equipado com uma configuração de câmera traseira tripla, composta por um sensor primário de 200 megapixels com suporte Honor Image Engine, uma lente ultra grande angular de 12 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. A câmera frontal, situada em um slot perfurado alinhado ao centro, possui um sensor de 50 megapixels.

O dispositivo é alimentado por uma bateria de 5,000 mAh que suporta carregamento rápido de 66 W por meio de uma porta USB tipo C. Honor afirma que o telefone pode rodar 20 horas de vídeos locais em 720p, oferecendo desempenho duradouro. Em termos de conectividade, o Honor 90 5G suporta 5G, 4G LTE, Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth 5.2, NFC e GPS.

O preço esperado do Honor 90 5G na Índia é de cerca de Rs. 35,000.

Fontes: HTech Índia, Amazon, Honor Índia

