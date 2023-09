Acionistas da Apple esperançosos com o lançamento do iPhone 15 em meio a preocupações na China

Com o evento anual de lançamento de produtos da Apple em setembro se aproximando, os investidores aguardam ansiosamente o lançamento do tão aguardado iPhone 15. No entanto, as preocupações com a China lançaram uma sombra sobre as ações da gigante da tecnologia nos últimos dias. Relatos de uma possível proibição de funcionários do governo usarem iPhones e outros dispositivos de marcas estrangeiras no trabalho em Pequim causaram alguma incerteza.

Apesar destas preocupações, as ações da Apple apresentavam um bom desempenho antes das notícias da China. Após uma breve queda nos lucros trimestrais em agosto, as ações subiram mais de 9% nas semanas que antecederam 5 de setembro. Historicamente, o período que antecedeu o evento anual de produtos da Apple tem sido otimista para as ações da empresa, especialmente desde 2016, quando a Apple começou a superar o S&P 500.

Olhando para trás, para o desempenho da Apple nos anos anteriores, vemos um desempenho misto. Em 2016, as ações foram negociadas estáveis ​​antes de saltar quase 7% após o evento mediático. Em 2017, as ações caíram antes de subirem no final do ano. No entanto, 2018 registou um declínio após o evento, enquanto 2019 e 2020 registaram ganhos significativos. Em 2021, as ações caíram antes de subirem após o evento e, em 2022, tropeçaram na sequência.

O lançamento do produto deste ano, conhecido como “Wonderlust”, incluirá uma apresentação do CEO Tim Cook na sede da Apple em Cupertino, Califórnia. As notícias recentes sobre a potencial proibição do uso do iPhone por funcionários do governo chinês apenas aumentaram a expectativa pelo evento.

Embora as ações da Apple tenham sofrido perdas na semana passada, muitos analistas consideram a liquidação exagerada. A Wedbush Securities, por exemplo, acredita que os ganhos de participação da Apple no mercado chinês de smartphones superam o impacto potencial de uma proibição governamental. A Goldman Sachs estima que tal proibição afetaria aproximadamente 7.5% da população empregada da China e teria um impacto de 1% nas receitas da Apple.

Jim Cramer, um investidor proeminente, continua a manter a sua visão optimista sobre a Apple, afirmando que os consumidores chineses ainda compram produtos Apple. Apesar das preocupações com a China, os acionistas da Apple continuam esperançosos com o lançamento do iPhone 15 e aguardam ansiosamente o anúncio.

