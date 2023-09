Legisladores republicanos apresentam projeto de lei para bloquear moeda digital do Banco Central

By

Os legisladores republicanos nos EUA não perderam tempo em levar ao plenário da Câmara legislação destinada a bloquear a introdução de uma moeda digital do banco central (CBDC). O líder da maioria na Câmara, Tom Emmer, reintroduzirá a Lei Estadual Anti-Vigilância da Moeda Digital do Banco Central, que visa impedir que o Federal Reserve e seus bancos membros emitam uma versão digital do dólar e a utilizem para implementar a política monetária.

Os CBDCs ganharam popularidade nos últimos anos, com cerca de 130 países, representando 98% da economia global, a explorar versões digitais das suas moedas. No entanto, são controversos entre os entusiastas da criptografia e os conservadores porque, ao contrário das criptomoedas tradicionais, os CBDCs estabelecem uma ligação monetária entre os cidadãos privados e o governo.

Uma das principais preocupações é que os governos possam utilizar as CBDCs para obter acesso irrestrito aos dados financeiros dos cidadãos privados, o que suscita preocupações sobre uma vigilância reforçada. Os críticos argumentam que o potencial acesso e exploração dos dados dos utilizadores superam os benefícios dos baixos custos de transação e do aumento da inclusão financeira.

A administração Biden declarou que não há planos para emitir um CBDC, mas os legisladores do Partido Republicano permanecem céticos devido às medidas emergentes tomadas pela Reserva Federal, tais como programas de investigação e piloto, para explorar a possibilidade de implementar um CBDC.

O projeto de lei atualizado do líder da maioria na Câmara, Tom Emmer, busca abordar o cenário em evolução da política de ativos digitais. Introduz uma proibição de “CBDCs intermediados”, que são emitidos pela Reserva Federal, mas geridos por bancos de retalho e outras instituições financeiras, em vez de serem directamente pela Fed. Este é o modelo que a China utiliza para o seu yuan digital.

O projeto de lei também remove uma disposição que exige que o Fed relate programas-piloto ou estudos de CBDC ao Congresso, uma vez que essas questões são abordadas em projetos de lei separados. Embora seja improvável que a legislação anti-CBDC seja aprovada este ano devido ao controle democrata do Senado e da Casa Branca, os proponentes do projeto esperam aumentar a conscientização pública sobre as possíveis desvantagens dos CBDCs.

O projeto de lei atualizado vem antes de uma audiência do subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara sobre CBDCs, e espera-se que o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, testemunhe sobre sua abordagem à regulamentação de ativos digitais perante o Comitê Bancário do Senado.