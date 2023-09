Atualize seu carro com tela sensível ao toque montada em espelho retrovisor de 10 polegadas e câmeras duplas

Se você tem um carro mais antigo, pode estar perdendo algumas das tecnologias mais recentes, como câmeras integradas e câmeras de backup. No entanto, existe uma solução que permite usufruir destas funcionalidades em qualquer carro, mesmo em modelos vintage, e a um preço acessível.

Por apenas US $ 96, StackSocial está oferecendo uma tela sensível ao toque montada no espelho retrovisor de 10 polegadas com painel e kit de câmera de backup. Custando normalmente US$ 120, este kit oferece maior visibilidade e segurança na estrada.

Para instalar a câmera do painel, você montará a tela de 10 polegadas no espelho retrovisor existente usando suportes de borracha e tiras. A câmera do painel está embutida na parte traseira da tela. Em seguida, você conectará a tela à porta do isqueiro do seu carro para obter energia. Por fim, monte a câmera de backup na parte externa traseira do seu carro e conecte o cabo à tela.

Uma das vantagens deste kit é que você pode visualizar imagens ao vivo na tela de 10 polegadas. Você também tem a opção de visualizar apenas a câmera de backup ou ambas as câmeras simultaneamente. Isto melhora a visibilidade durante a condução e ao manobrar em lugares de estacionamento.

Ter câmeras duplas pode ser crucial em caso de incidente, especialmente para fins de seguro. O kit inclui um sensor G que detecta colisões automaticamente e salva imagens de vídeo em um cartão SD (não incluído). Ambas as câmeras possuem grande angular, gravação em 4K e recursos de visão noturna para garantir imagens nítidas de placas e acidentes.

Além disso, este kit oferece controles de voz avançados, permitindo tirar fotos, iniciar e parar a gravação, trocar de câmera ou desligar a tela com as mãos livres.

Atualize a tecnologia do seu carro com esta tela sensível ao toque montada no espelho retrovisor de 10 polegadas e câmeras duplas com desconto.