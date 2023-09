Grupo Embracer explora a venda de entretenimento Gearbox após revés no investimento

O Embracer Group, um conglomerado de jogos, está considerando vender sua subsidiária, Gearbox Entertainment, em um esforço para se recuperar após o colapso de um importante acordo de financiamento no início deste ano. Embora a Embracer esteja atualmente explorando potenciais compradores para a Gearbox, um acordo não é garantido.

O Grupo Embracer tem passado por uma rápida onda de aquisições nos últimos anos, acumulando um vasto portfólio de propriedades de jogos e entretenimento. Isso inclui a aquisição da Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (desenvolvedora de Tomb Raider) e os direitos de franquias como O Senhor dos Anéis e O Hobbit. No entanto, estas aquisições tiveram um custo elevado, o que se tornou um problema significativo quando um acordo de investimento de 2 mil milhões de dólares, alegadamente de um grupo de investimento saudita, fracassou em Junho.

Para se recuperar desse revés, o Grupo Embracer anunciou planos de reestruturação de toda a empresa, que inclui demissões, medidas de redução de custos e desinvestimento de determinados segmentos. Um dos potenciais desinvestimentos que está sendo considerado é o da Gearbox Entertainment.

A Gearbox Entertainment foi adquirida pelo Embracer Group em 2021 em um negócio no valor de até US$ 1.3 bilhão. Desde a aquisição, a Gearbox lançou dois spinoffs da popular série de jogos Borderlands, com um filme Borderlands previsto para ser lançado em 2024. Além disso, seu lançamento recente, Remnant 2, tornou-se o título mais vendido nos EUA no mês de Julho.

Segundo a Reuters, a Gearbox Entertainment está sendo comercializada principalmente para grupos internacionais de jogos. O Embracer Group espera que, ao vender a Gearbox, eles possam estabilizar suas finanças e se concentrar em seu portfólio restante de propriedades de jogos e entretenimento.

