Unity anuncia nova taxa controversa para desenvolvedores de jogos

Unity, a empresa por trás do popular Unity Engine usado por estúdios de jogos independentes, gerou polêmica com o anúncio de uma nova taxa. A partir de 1º de janeiro, os desenvolvedores serão cobrados cada vez que um jogo usando o Unity Engine for baixado. A taxa será acionada quando as vendas atingirem um limite de US$ 200,000 em receita em 12 meses ou 200,000 instalações no total, e pode chegar a US$ 0.20 por instalação, dependendo da licença do desenvolvedor com Unity.

Esta decisão foi recebida com raiva e descrença na comunidade de desenvolvimento de jogos, com os desenvolvedores expressando preocupações sobre o potencial encargo financeiro e a falta de consulta. Muitos desenvolvedores estão preocupados com os desafios logísticos da implementação dessa taxa, incluindo como ela será aplicada à reinstalação de jogos em novo hardware ou em serviços de assinatura como o Xbox Game Pass ou coleções de jogos de caridade como o Humble Bundle.

A Unity, em resposta, referiu-se à taxa como Unity Runtime Fee, pois está relacionada ao código que executa cada jogo nos dispositivos dos jogadores. A empresa afirma que esta estrutura de taxas permite que os desenvolvedores se beneficiem do envolvimento contínuo dos jogadores. O presidente da Unity Create, Marc Whitten, afirmou que o objetivo dessa taxa é “equilibrar melhor a troca de valor” entre a Unity e os desenvolvedores, e gerar mais receita para a empresa continuar investindo no motor.

Esta decisão levanta preocupações sobre as implicações financeiras para os estúdios caso enfrentem reações adversas por parte de sua base de usuários ou se seus jogos acabarem em campanhas de instalação em massa. Muitos desenvolvedores acham que essa taxa adicional contradiz seu entendimento do acordo de licenciamento com a Unity e a receita que esperam gerar com seus jogos. A falta de clareza da Unity sobre como a taxa será implementada e monitorada só aumentou essas preocupações.

Unity Engine, lançado inicialmente em 2005, é um mecanismo de jogo multiplataforma que ganhou popularidade entre os desenvolvedores de jogos independentes devido à sua acessibilidade e flexibilidade. Ele tem sido usado para criar títulos de sucesso como Cuphead, Rust e Pokémon GO. No entanto, a Unity enfrentou desafios financeiros, resultando em demissões de pessoal e na necessidade de reavaliar os seus investimentos. A empresa espera que esta nova estrutura de taxas ajude a gerar mais receitas e a fortalecer a sua posição na indústria.

Fontes:

– Revista para desenvolvedores de jogos

– Revista X