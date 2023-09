SAS Anuncia Principais Iniciativas na Explore Conference

O SAS fez recentemente vários anúncios importantes durante a conferência Explore em Las Vegas, demonstrando seu compromisso com IA e análises. Uma das principais iniciativas é o compromisso de investir mil milhões de dólares em soluções industriais baseadas em IA. Este investimento reflete o foco do SAS em tornar a análise acessível a todos, em qualquer lugar.

Em linha com este compromisso, o SAS está a aproveitar a IA generativa para resolver desafios de dados. A empresa está trabalhando na geração de dados autênticos que reflitam ambientes do mundo real, garantindo proteção da privacidade do usuário, testes de preconceito e mitigação, bem como testando eventos raros e extremos. Além disso, o SAS está oferecendo “gêmeos digitais”, que são duplicatas de sistemas físicos que permitem às organizações experimentar novas soluções e testar estratégias para melhorar a eficiência.

O SAS fez parceria com a Microsoft para integrar seus recursos generativos de IA com a plataforma Microsoft Azure OpenAI. Ao utilizar ferramentas de orquestração e análise SAS em conjunto com o Azure, as empresas podem apoiar operações críticas e impulsionar a inovação. A integração estará disponível para uma visualização limitada ainda este ano.

Outro anúncio significativo é o lançamento do SAS Health, uma plataforma de saúde projetada para fornecer automação de dados e análises. Esta solução empresarial visa melhorar o gerenciamento de dados de saúde e fornecer análises criteriosas, permitindo a ingestão rápida de registros eletrônicos de saúde em formatos padronizados. Espera-se que o SAS Health desempenhe um papel fundamental no futuro da prestação de cuidados de saúde.

A plataforma Viya também recebeu atualizações na conferência. O SAS introduziu o Viya Workbench, um ambiente de desenvolvimento seguro e nativo da nuvem para execução de código. Eles também anunciaram três clientes para ferramentas de desenvolvimento populares: Jupyter Notebook, Visual Studio Code e SAS Enterprise Guide. Essas melhorias visam aumentar a produtividade e permitir inovações mais rápidas para cientistas e desenvolvedores de dados.

O SAS também revelou o SAS App Factory, um aplicativo para desenvolvimento rápido de aplicativos baseados em IA. Esta solução automatiza a configuração de uma pilha de tecnologia nativa da nuvem, incluindo React, TypeScript e Postgres. Ele está programado para estar disponível no próximo ano, junto com o Viya Workbench.

Além dessas iniciativas, o SAS lançou o SAS Energy Forecasting Cloud voltado para empresas de serviços públicos. Este serviço baseado em nuvem ajuda a melhorar o planejamento e as operações, fornecendo análises preditivas para picos de demanda e planejamento de transmissão. O teste realizado com o Departamento de Água e Energia de Los Angeles demonstrou o potencial desta solução.

Ao longo da conferência, o SAS enfatizou a importância da IA ​​e da governança do gerenciamento de dados. Destacaram a sua experiência em governação e conformidade e sublinharam a transparência dos seus modelos, especialmente aqueles relacionados com conteúdos generativos. O SAS reiterou o seu compromisso em fornecer soluções de IA totalmente funcionais e enfatizou o valor que elas proporcionam na “última etapa” da implementação.

No geral, os anúncios do SAS na conferência Explore reforçam sua dedicação à IA, à análise e ao avanço da tecnologia para enfrentar desafios críticos de negócios.

