França proíbe venda do iPhone 12 devido aos níveis de radiação

O ministro júnior da economia digital da França anunciou que a Apple deve interromper as vendas de seu modelo iPhone 12 na França. A decisão surge depois de o órgão de vigilância da radiação do país, ANFR, ter realizado testes e descoberto que a Taxa de Absorção Específica (SAR) do smartphone excedeu os limites legais.

Jean-Noel Barrot, ministro júnior da França, revelou em entrevista ao Le Parisien que a ANFR notificou a Apple sobre a proibição. Ele também afirmou que uma atualização de software poderia resolver os problemas de radiação associados ao iPhone 12, que está à venda desde 2020.

Barrot enfatizou que a Apple tem duas semanas para responder e implementar as mudanças necessárias. Não fazer isso pode resultar no recall de todos os dispositivos iPhone 12 em circulação. Ele ressaltou que as mesmas regras se aplicam a todas as empresas, incluindo os gigantes digitais.

A União Europeia estabeleceu limites de segurança para os valores SAR em relação ao uso de telemóveis, uma vez que estudos sugeriram um risco potencial aumentado de certos tipos de cancro. O órgão de fiscalização francês partilhará as suas conclusões com reguladores de outros estados membros da UE, com Barrot a observar que esta decisão poderá ter um efeito cascata.

A França tem sido proativa na monitorização dos níveis de radiação de dispositivos eletrónicos, alargando os regulamentos em 2020 para exigir que os retalhistas exibam os valores de radiação nas embalagens não só de telemóveis, mas também de tablets e outros produtos eletrónicos.

A Apple ainda não emitiu uma resposta ao anúncio da proibição.

Fonte: Reuters (sem URL fornecido)