Anunciada a data de lançamento do Football Manager 2024

A Sega revelou que Football Manager 2024 será lançado em 6 de novembro. O jogo estará disponível em diversas plataformas, incluindo PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e smartphones. Este será o 20º jogo da série Football Manager e será o primeiro jogo da série a ser lançado no Japão.

Um recurso significativo do FM24 é sua disponibilidade no Xbox Game Pass no lançamento para usuários de PC e Xbox Series X/S. Além disso, o Football Manager 2024 Mobile estará acessível através da Netflix, após a inclusão do FM23 Touch no Apple Arcade.

Sports Interactive, a equipe de desenvolvimento por trás do jogo, expressou seu entusiasmo com o lançamento no Japão e a introdução do suporte ao idioma japonês. Isto, juntamente com a integração do jogo na Netflix, que tem uma ampla base de assinantes de mais de 230 milhões de pessoas em todo o mundo, representa uma oportunidade significativa para a comunidade de jogadores do Football Manager crescer ainda mais.

As pré-encomendas do Football Manager 2024 estão abertas, oferecendo um desconto de 10% até o dia do lançamento oficial. A pré-encomenda também concede acesso a um período de acesso antecipado para jogadores de PC/Mac aproximadamente duas semanas antes do lançamento do jogo.

É importante notar que se espera que o Football Manager 2024 seja a última parcela antes de uma grande reforma marcada para o próximo ano com o FM25. Numa entrevista à Eurogamer, Miles Jacobson, o chefe da Sports Interactive, expressou a sua decepção pessoal com o jogo anterior da série, apesar da sua imensa popularidade.

