Football Manager 2024 Mobile chegando aos jogos da Netflix em novembro

By

Football Manager, a popular série de videogames da SEGA, fará sua estreia móvel na Netflix Games em novembro de 2023. O próximo lançamento, intitulado “Football Manager 2024 Mobile” é aclamado como a edição mais completa até o momento e permite aos jogadores montar um elenco de jogadores de futebol de várias ligas.

O jogo será lançado simultaneamente para dispositivos móveis junto com as edições físicas e digitais para os principais consoles e plataformas de PC, como Steam, Epic Games e Xbox Game Pass. O progresso anterior da edição de 2023 do Football Manager pode ser transferido para o novo lançamento, mas será necessária uma assinatura da Netflix para jogar.

Vale ressaltar que Football Manager 2024 Mobile, assim como todos os outros jogos da Netflix (totalizando 74 títulos), não conterá nenhuma publicidade ou microtransações. Em uma postagem no blog oficial, a Netflix destaca seu alcance global e base de membros como razões para a mudança do jogo para sua plataforma, permitindo que mais jogadores acessem o jogo do que nunca.

Para baixar o Football Manager 2024 Mobile, os jogadores existentes com assinatura da Netflix podem encontrar e instalar o jogo por meio do aplicativo móvel da Netflix após seu lançamento. Ele estará localizado em uma linha dedicada de Jogos em telefones Apple e em uma guia Jogos separada em dispositivos Android. No entanto, o jogo não estará disponível através do aplicativo Netflix em PCs, TVs e consoles de jogos.

Esta colaboração entre SEGA e Netflix marca o segundo jogo juntos, após o lançamento de Sonic Prime Dash no início deste ano. Mais detalhes sobre a versão Netflix do Football Manager serão revelados no final de outubro.

À medida que a data de lançamento se aproxima, os jogadores e fãs do Football Manager podem antecipar a nova experiência móvel na Netflix Games, expandindo o alcance do popular jogo de simulação de gestão de futebol para um público mais amplo.

Fontes:

– Postagem no blog de jogos da Netflix

-SEGA