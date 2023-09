Hotéis MGM Resorts International sujeitos a ataque cibernético: investigação do FBI

O FBI está atualmente investigando um ataque cibernético aos hotéis MGM Resorts International, que afetou os sistemas de computador de seus hotéis em Las Vegas. Este ataque comprometeu as chaves digitais dos 3,933 quartos do Bellagio e das máquinas caça-níqueis do cassino ARIA.

O ataque cibernético aos hotéis MGM Resorts International foi descoberto recentemente e está sendo levado a sério pelas autoridades policiais. O FBI está liderando a investigação do incidente, com o objetivo de identificar a extensão dos danos causados ​​e os responsáveis.

As chaves digitais comprometidas no Bellagio levantaram preocupações sobre a segurança dos quartos. Estas chaves permitem aos hóspedes aceder aos seus quartos e são um componente essencial do sistema de segurança do hotel. Se os hackers obtiverem acesso não autorizado às chaves digitais, isso poderá representar uma ameaça à segurança e privacidade dos hóspedes do hotel.

Além das chaves digitais comprometidas, o ataque cibernético também teve como alvo as máquinas caça-níqueis do cassino ARIA. Isto levanta preocupações relativamente à integridade dos sistemas de jogo do casino. É crucial que os casinos mantenham a segurança e a imparcialidade das suas slot machines para garantir uma experiência de jogo justa aos seus clientes.

Os ataques cibernéticos a empresas e organizações estão a tornar-se cada vez mais comuns no mundo interligado de hoje. Como resultado, as empresas precisam de dar prioridade a medidas de cibersegurança para proteger os seus dados sensíveis e a segurança dos seus clientes. No caso do MGM Resorts International Hotels, o ataque cibernético serve como um lembrete da importância de investir em sistemas e práticas de segurança robustos para proteção contra ameaças potenciais.

Enquanto a investigação está em andamento, a MGM Resorts International Hotels e o FBI estão colaborando para mitigar o impacto do ataque cibernético e evitar novas violações. O envolvimento do FBI significa a gravidade do incidente e o seu compromisso em responsabilizar as partes responsáveis.

