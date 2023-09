Apple Watch Series 9: desempenho aprimorado e precisão Find My aprimorada

O recém-anunciado Apple Watch Series 9 apresenta várias atualizações interessantes que irão aprimorar a experiência do usuário. Embora não haja nenhum redesenho de hardware visível ou novos sensores de saúde, a Série 9 possui um processador de banda ultra larga atualizado. Esta atualização do processador, conhecida como S9, é o primeiro verdadeiro aumento de desempenho em três anos, proporcionando um aumento significativo de velocidade e melhor capacidade de resposta em comparação com os modelos anteriores.

Além do desempenho aprimorado, o Apple Watch Series 9 apresenta brilho aumentado, atingindo até 2000 nits para melhor visibilidade à luz do dia e tão baixo quanto 1 nit quando escurecido. Uma melhoria notável é o processamento de comandos de voz Siri no dispositivo, resultando em tempos de resposta mais rápidos. Os usuários agora podem perguntar ao Siri sobre seus padrões de sono, frequência cardíaca de caminhada, nível de atividade e até registrar dados de saúde, como peso ou ingestão de medicamentos, usando apenas a voz. As consultas de saúde da Siri serão expandidas para mais idiomas ainda este ano.

A Apple também introduziu uma nova maneira de emitir comandos com o recurso Double Tap. Os usuários podem simplesmente tocar o dedo e o polegar duas vezes para atender chamadas, parar cronômetros e realizar outras ações rápidas. Este recurso estará disponível no próximo mês.

Apesar do brilho aumentado e dos recursos aprimorados, o Apple Watch Series 9 mantém uma bateria com duração “durante todo o dia” de 18 horas. A 9ª série está disponível para encomenda a partir de hoje, com envio previsto para 22 de setembro de 2023. O preço inicial do Apple Watch Series 9 é de US$ 399.

Para os interessados ​​nas opções de customização, as novas pulseiras Hermes e Nike para o Apple Watch também podem ser encomendadas hoje e estarão disponíveis nas lojas no dia 22 de setembro. Os modelos de alumínio da Série 9 vêm em várias cores, incluindo luz das estrelas, meia-noite, prata, (PRODUCT)RED e rosa, enquanto a edição em aço inoxidável está disponível em ouro, prata e grafite. A edição Hermes oferece opções de aço inoxidável em prata ou preto espacial.

No geral, o Apple Watch Series 9 traz um aumento de desempenho muito esperado e funcionalidade aprimorada para a popular linha de smartwatches. Com seu processador atualizado, recursos aprimorados de Siri e novos recursos como Double Tap para ações rápidas, a Série 9 promete fornecer uma experiência de usuário atualizada.

