Moedas Digitais e o Plano de Desdolarização para a China e Aliados

De acordo com um importante académico chinês, as moedas digitais ajudarão na desdolarização da China e dos seus aliados. Huang Qicai, vice-diretor da Academia de Ciências Sociais de Fujian, expressou este ponto de vista num artigo de opinião para o Guangming Daily. Huang afirmou que o processo de desdolarização já começou em vários países e levará à multipolarização da moeda mundial à medida que as nações se esforçam para se distanciar do dólar americano.

Huang acredita que os decretos digitais, como o yuan digital da China, desempenharão um papel neste processo de longo prazo. Ele sugere que as moedas digitais internacionais têm potencial para inovar e contribuir para a desdolarização. À medida que as aplicações da moeda digital continuam a amadurecer, Huang propõe a possibilidade de uma “moeda mundial” supersoberana emergir e se tornar o centro do sistema de governação monetária internacional. Embora Huang não afirme explicitamente que o yuan digital da China deva cumprir este papel, ele menciona a plataforma de pagamento do BRICS, BRICS Pay, no seu artigo.

BRICS Pay é uma futura plataforma descentralizada de pagamentos digitais. Huang destaca que, se os desafios de interoperabilidade puderem ser resolvidos, as moedas digitais do banco central (CBDCs) poderão ser integradas ao BRICS Pay. Notavelmente, a China, a Rússia e o Brasil fizeram progressos significativos com os seus respectivos projetos de moeda digital. Huang afirma que os CBDCs poderiam de facto contribuir para a desdolarização através de transações transfronteiriças bilaterais ou multilaterais facilitadas por projetos de pontes de moeda digital.

Outro aspecto crucial que Huang enfatiza é a necessidade de quebrar o domínio do sistema de mensagens bancárias SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. Ele afirma que é necessário que os aliados chineses promovam vigorosamente a desdolarização em áreas-chave como a energia e as matérias-primas. Huang sugere que os swaps cambiais e os acordos com países produtores de matérias-primas utilizando moedas locais e o yuan enfraquecem gradualmente a ligação entre o petróleo e o dólar americano.

Em conclusão, as moedas digitais, especialmente o yuan digital da China, têm potencial para ajudar no processo de desdolarização. Ao promover a utilização de fiduciários digitais e enfrentar os desafios de interoperabilidade, nações como a China e os seus aliados podem reduzir a sua dependência do dólar e promover a multipolarização da moeda mundial.

