Euro Truck Simulator 2 DLC apresenta trabalhos de pintura de linhas modernas

Euro Truck Simulator 2 lançou um novo DLC chamado Modern Lines Paint Jobs Pack, permitindo aos jogadores personalizar seus caminhões com designs únicos e irregulares. O DLC oferece seis temas de design, incluindo Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner e Two Fold. Cada design pode ser aplicado a qualquer caminhão no simulador e pode ser personalizado com opções de cores. As pinturas também se estendem a todos os trailers pintáveis.

O Modern Lines Paint Jobs Pack está disponível no Steam por £ 1.69/€ 1.99/$ 1.99. Os jogadores podem escolher seu design favorito e destacar seus caminhões nas estradas virtuais. O lançamento deste DLC ocorre após prévias recentes do próximo DLC dos Balcãs Ocidentais, que contará com novas balsas e pontos de referência nas regiões de Ancona e Bari.

Euro Truck Simulator 2 continua a oferecer novos conteúdos e atualizações para aprimorar a experiência de jogo dos jogadores. Além dos DLCs, o jogo desafiou recentemente os jogadores com um desafio sem GPS, adicionando um nível extra de dificuldade e realismo para quem busca um desafio maior.

Se você é fã do Euro Truck Simulator 2, o Modern Lines Paint Jobs Pack é uma ótima maneira de adicionar um toque especial à sua experiência de transporte virtual. Escolha o seu design favorito e pegue a estrada com estilo!

Fonte: Software SCS