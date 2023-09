Drop apresenta versões atualizadas dos teclados mecânicos Ctrl, Alt e Shift

Drop, fabricante de teclados mecânicos recentemente adquirido pela Corsair, revelou as novas versões de seus teclados populares, incluindo Alt V2, Ctrl V2 e Shift V2. Esses novos modelos vêm com várias melhorias para melhorar o desempenho e a compatibilidade.

Uma das melhorias significativas é a adição de suporte para switches de cinco pinos em vez de switches de três pinos. Esse aprimoramento permite que os teclados sejam compatíveis com uma ampla variedade de switches de reposição prontos para uso. Além disso, os novos modelos agora suportam oficialmente o software de personalização VIA, oferecendo aos usuários uma ferramenta poderosa para modificar as configurações do teclado.

Para melhorar a acústica dos teclados, a Drop adicionou camadas extras de espuma à sua construção. Isso ajuda a reduzir a reverberação e a criar um som mais satisfatório durante a digitação. Os estabilizadores, responsáveis ​​por manter firmes teclas maiores, como a barra de espaço, também foram atualizados para melhorar a qualidade do som.

Os teclados ainda contam com corpo de alumínio e os interruptores são orientados no sentido “norte”, permitindo melhor transmissão de luz pelas teclas. No entanto, esta orientação pode limitar ligeiramente a compatibilidade do keycap pós-venda.

Drop oferece diferentes configurações para os teclados. Eles podem ser adquiridos como teclados pré-construídos ou como kits básicos para usuários que preferem usar seus próprios interruptores e teclas. O Alt V2 e o Ctrl V2 estão disponíveis em caixas de perfil baixo e alto, permitindo aos usuários escolher sua estética preferida.

Curiosamente, o Drop também oferece componentes atualizados como atualizações pós-venda para proprietários existentes de Ctrl, Alt e Shift que não desejam comprar um teclado totalmente novo.

No geral, essas novas versões dos teclados Ctrl, Alt e Shift trazem uma série de melhorias, tornando-os mais competitivos no mercado. Com compatibilidade aprimorada de switches, suporte de software personalizável e acústica atualizada, esses teclados oferecem uma opção atraente para entusiastas de teclados mecânicos.

