Serviços digitais e transparência aumentam a confiança no governo local, conclui o relatório

Um novo relatório da empresa de software de tecnologia governamental CivicPlus revela que os governos locais podem aumentar a confiança do público oferecendo serviços digitais e praticando a transparência nas suas operações. O relatório afirma que os residentes em comunidades com tecnologias de serviços digitais estão mais satisfeitos e confiam mais nos seus governos locais. Além disso, os indivíduos que se envolvem digitalmente com os seus governos com mais frequência confiam quase cinco vezes mais no governo da sua cidade em comparação com aqueles que se envolvem menos ou nunca se envolvem.

O relatório é baseado em uma pesquisa online realizada pela CivicPlus, com mais de 16,000 mil pessoas respondendo. O objetivo da pesquisa era compreender a relação entre a confiança pública e o acesso ao governo por meio da tecnologia. Mais de 82% dos entrevistados afirmaram que era importante que o governo local proporcionasse transparência e acesso às decisões administrativas. Isto incluiu tornar as informações sobre reuniões e agendas facilmente acessíveis através de um site ou aplicativo do governo.

No entanto, o relatório também revela que há espaço para melhorias. Apenas 41% dos entrevistados ficaram satisfeitos com a forma como as suas agências locais partilham informações com o público. Além disso, 59% afirmaram que veriam o seu escritório de forma mais positiva se este atualizasse o seu software de gestão de reuniões e agenda para tornar a informação mais acessível.

De acordo com Brenden Elwood, vice-presidente de pesquisa de mercado da CivicPlus, os resultados da pesquisa indicam onde a confiança se quebra e fornecem um roteiro para os governos locais cultivarem mais confiança. Os dados apoiam fortemente a ideia de que as pessoas estão dispostas a apoiar o dinheiro dos impostos gasto em soluções de software que aumentam a transparência.

Globalmente, o relatório sublinha o papel crucial dos serviços digitais e da transparência na construção da confiança entre os governos locais e os seus residentes. Ao proporcionar acesso fácil à informação governamental e envolver os cidadãos de uma forma significativa através da tecnologia, os governos locais podem promover a satisfação e a confiança nas suas comunidades.

