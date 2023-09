A Iniciativa EDGE: Preenchendo a lacuna entre tecnologia e negócios

Num mundo digital em rápida evolução, é crucial que as empresas se adaptem e integrem novas tecnologias. A Escola de Negócios D'Amore-McKim da Northeastern University reconheceu esta necessidade e introduziu a iniciativa EDGE para preencher a lacuna entre tecnologia e negócios.

A iniciativa EDGE é um programa único que reúne diversas disciplinas, como tecnologia, pesquisa operacional e gestão da cadeia de suprimentos, para fornecer aos alunos uma compreensão abrangente do cenário digital e seu impacto nos negócios. Através desta iniciativa, os alunos adquirem competências e conhecimentos práticos que são essenciais na economia digital de hoje.

Um dos principais objetivos da iniciativa EDGE é dotar os alunos das competências necessárias para navegar nas complexidades do mundo digital. Isso inclui compreender tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e aprendizado de máquina, e como elas podem ser aplicadas em diferentes contextos de negócios. Os alunos também desenvolvem pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas que são necessárias para enfrentar os desafios e oportunidades apresentados pela disrupção digital.

Outro aspecto importante da iniciativa EDGE é o seu foco na aprendizagem experiencial. Os alunos têm a oportunidade de trabalhar em projetos do mundo real e interagir com parceiros da indústria, permitindo-lhes aplicar seus conhecimentos em situações práticas. Esta abordagem prática ajuda a desenvolver a capacidade de analisar, traçar estratégias e tomar decisões informadas em um ambiente digital dinâmico.

A iniciativa EDGE também reconhece a importância da colaboração e do pensamento interdisciplinar. Ao reunir estudantes de diferentes origens, como administração, engenharia e ciência da computação, o programa incentiva a colaboração interdisciplinar e a troca de ideias. Isso promove uma abordagem holística para a resolução de problemas e permite que os alunos enfrentem desafios digitais complexos a partir de múltiplas perspectivas.

No geral, a iniciativa EDGE da D'Amore-McKim School of Business é um programa inovador que reconhece a necessidade de profissionais de negócios que possam navegar com eficácia no cenário digital. Ao combinar tecnologia, pesquisa operacional e gerenciamento da cadeia de suprimentos, o programa prepara os alunos para carreiras de sucesso em um mundo digital em rápida mudança.

