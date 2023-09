A Deloitte e a Bitwave Alliance: Aprimorando o gerenciamento de ativos digitais

As quatro grandes empresas de contabilidade Deloitte e a plataforma de contabilidade empresarial Bitwave uniram forças para criar uma aliança estratégica. A colaboração visa auxiliar as empresas na gestão das complexidades do espaço de ativos digitais, combinando a plataforma de software da Bitwave com os serviços de consultoria contábil, fiscal e de governança da Deloitte.

A rápida evolução da indústria de ativos digitais trouxe uma série de novos desafios, incluindo aumento de dados, riscos, regulamentações e requisitos de conformidade. A aliança Deloitte-Bitwave oferece aos clientes um conjunto de ofertas de ativos digitais para lidar com essas complexidades. Isso inclui conectar dados de blockchain a sistemas de planejamento de recursos empresariais para obter insights em tempo real, automatizar processos contábeis para acelerar o fechamento mensal e simplificar pagamentos criptográficos.

Além disso, a aliança ajuda as empresas a cumprir os princípios contabilísticos, como os US GAAP e as IFRS, bem como a mitigar riscos e a aumentar a transparência através de processos e controlos melhorados. Também leva em consideração considerações fiscais durante as transações e auxilia na conformidade fiscal global.

A parceria entre a Deloitte e a Bitwave reúne conjuntos de competências e conhecimentos complementares. Segundo Rob Massey, sócio da Deloitte Tax LLP, a aliança oferece oportunidades únicas de colaboração e visa redefinir a indústria de ativos digitais.

Tanto a Deloitte quanto a Bitwave veem a importância de enfrentar não apenas os desafios técnicos, mas também os organizacionais. A aliança aproveita os serviços profissionais da Deloitte, especialização em finanças, impostos e transformação digital, para resolver uma ampla gama de questões de negócios.

A vasta experiência da Deloitte no espaço blockchain e de ativos digitais é destacada pela conclusão da certificação de implementação da Bitwave por vários profissionais da Deloitte. Esta aliança permite que os clientes se beneficiem dos insights e da experiência da Deloitte ao usar a plataforma Bitwave.

Concluindo, a aliança Deloitte e Bitwave está focada em fornecer velocidade, eficiência de processos, economia de custos e melhorias de conformidade para empresas que utilizam ativos digitais. A colaboração deles visa navegar pelas complexidades do espaço dos ativos digitais e estabelecer novos padrões de referência na indústria.

Fontes:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)

– [Bitwave](https://bitwave.io/)