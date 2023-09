É necessária uma conversa nacional sobre a libra digital, afirma funcionário do Banco da Inglaterra

By

Sarah Breeden, vice-governadora designada do Banco da Inglaterra, apelou a uma “conversa nacional” para determinar se deve prosseguir com o desenvolvimento de uma versão digital da libra. Breeden enfatizou a necessidade de abordar as preocupações sobre a privacidade e outras ansiedades associadas a uma moeda digital.

Durante o seu depoimento perante a Comissão do Tesouro no Parlamento, Breeden afirmou que o impacto potencial na estabilidade financeira é outra área significativa de preocupação quando se considera a implementação de uma libra digital.

À medida que a utilização de moedas digitais continua a aumentar a nível mundial, os bancos centrais estão a explorar a possibilidade de emitir as suas próprias moedas digitais. Conhecidas como moedas digitais do banco central (CBDCs), essas versões digitais da moeda fiduciária tradicional seriam controladas pelo banco central de um país.

Embora as CBDCs ofereçam benefícios potenciais, tais como sistemas de pagamento melhorados e inclusão financeira, existem também várias preocupações que necessitam de ser cuidadosamente consideradas. A privacidade é uma das principais preocupações, uma vez que a digitalização das moedas levanta questões sobre a quantidade de dados pessoais que estariam acessíveis aos bancos centrais.

Além disso, a estabilidade financeira deve ser avaliada cuidadosamente antes de implementar uma libra digital. É essencial avaliar riscos potenciais, como ameaças cibernéticas, branqueamento de capitais e o impacto na transmissão da política monetária.

O apelo de Breeden para uma “conversa nacional” destaca a importância de envolver o público no processo de tomada de decisão. O desenvolvimento de uma libra digital afetaria várias partes interessadas, incluindo empresas, consumidores e instituições financeiras. Portanto, é crucial abordar quaisquer preocupações e ansiedades para garantir uma transição tranquila.

Fontes:

- Reuters