Noel Edmonds é visto atrás do balcão do Somerset Café

Noel Edmonds, conhecido por seu papel como apresentador de Deal or No Deal, foi recentemente visto no Reino Unido com uma surpreendente mudança de carreira. A lenda da TV fez uma visita ao Victoria Park Community Cafe em Frome, Somerset, onde decidiu ajudar servindo ele mesmo os clientes.

O café, administrado pela Cultivating Community e composto por voluntários, ficou bastante agitado quando Noel apareceu. A voluntária do café, Sherry Anne Downes, compartilhou que os clientes ficaram entusiasmados em vê-lo e Noel agradeceu alegremente quando ela perguntou se ele queria ficar atrás do balcão.

Embora parecesse que Noel estava explorando uma possível mudança de carreira, ele recusou a oferta de um show regular no café. Isto deveu-se à distância entre a sua residência atual na Nova Zelândia e o Reino Unido. Noel e sua esposa Liz se mudaram para a Nova Zelândia em 2019 e desde então adquiriram várias propriedades, incluindo uma com café.

O interesse de Noel pelo café comunitário resultou de sua própria experiência como proprietário de um café na Nova Zelândia. Ele conversou com a equipe sobre seu estabelecimento e também falou sobre seus próprios empreendimentos comerciais.

Acredita-se que a visita de Noel ao Reino Unido seja motivada pelo nascimento do filho de sua filha Alice. Ele estaria hospedado em Bude, Cornwall, perto de onde sua filha mora. Noel tem quatro filhas de seu casamento anterior e atualmente é casado com Liz desde 2009.

Fonte: Somerset Live