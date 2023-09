Nova capa transparente “Never-Yellowing” da Dbrand para iPhone 15 Pro

Dbrand, um popular fabricante de capas para smartphones, acaba de anunciar o lançamento de seu mais recente produto, o Ghost Case. Esta capa transparente foi projetada especificamente para telefones principais, incluindo o tão aguardado iPhone 15 Pro. A característica de destaque do Ghost Case é a afirmação de nunca ficar amarelo, um problema comum em muitos cases transparentes no mercado.

De acordo com Dbrand, o recurso anti-amarelecimento do Ghost Case é atribuído ao seu design em dois tons, especificamente à moldura preta fosca que envolve o case. O CEO Adam Ijaz explica que a combinação de materiais, técnicas de pós-processamento e escolhas deliberadas de design industrial contribuem para a capacidade do case de manter sua clareza ao longo do tempo.

Além de suas propriedades anti-amarelecimento, o Ghost Case também é descrito como sendo aderente e proporcionando uma experiência tátil satisfatória com seus botões clicáveis. Dbrand afirma ainda que o case pode suportar quedas de 10 metros, garantindo proteção máxima para o seu smartphone.

Além do iPhone 15 Pro, a Dbrand oferece versões do Ghost Case para outros telefones principais, incluindo o iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy S22/S23 Ultra. Todas as variantes do case têm 1.2 mm de espessura e estão equipadas com ímãs MagSafe integrados, permitindo compatibilidade perfeita com a tecnologia de carregamento magnético da Apple.

A Dbrand tomou a decisão consciente de usar TPU (Poliuretano Termoplástico) nas partes opacas do case, enquanto o restante é feito de policarbonato. Essa combinação permite que o case tenha a aparência e o toque de um case transparente, mantendo ao mesmo tempo flexibilidade e durabilidade.

A capa Dbrand Ghost para iPhone 15 Pro e outros telefones principais está disponível para encomenda agora e deve começar a ser comercializada em outubro.

Fonte: The Verge