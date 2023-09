A Dbrand revelou um novo case transparente chamado “Ghost”, que promete nunca amarelar. Este case de última geração combina durabilidade com um design elegante e também traz compatibilidade MagSafe para dispositivos Android, incluindo o Pixel 7 Pro.

Ao contrário de muitas outras caixas transparentes no mercado, que tendem a amarelar com o tempo, a Dbrand afirma que o seu design em dois tons torna isso impossível. O case possui uma borda preta fosca para maior aderência e tem apenas 1.2 mm de espessura, o que o torna menos volumoso do que os outros cases da Dbrand. Ele também possui botões de clique, 10 metros de proteção contra impactos e os ímãs mais fortes disponíveis para suporte MagSafe.

Embora as capas Ghost suportem MagSafe para iPhones, elas também trazem esse recurso para o Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 Ultra. Os usuários do iPhone podem escolher entre as versões iPhone 15 Pro/Max e iPhone 14 Pro/Max da capa.

Os cases Dbrand Ghost custam US$ 49.95 e estão disponíveis para compra a partir de hoje. No entanto, todas as versões serão lançadas em outubro, com apenas iPhones elegíveis para um pacote de protetor de tela.

Com seu design inovador e compatibilidade MagSafe, o case Ghost oferece uma solução para quem busca um case transparente que não amarele. A promessa de longevidade da Dbrand o diferencia de outros cases transparentes, tornando-o uma escolha atraente para usuários de smartphones que procuram estilo e proteção.

Fontes:

– Dbrand revela caso “Ghost”: [inserir URL aqui]

– Declaração oficial da Dbrand: [inserir URL aqui]