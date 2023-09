Explorando soluções tecnológicas para acelerar o desenvolvimento sustentável

Este artigo destaca a necessidade de soluções tecnológicas inovadoras para acelerar a consecução dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Especificamente, dois objetivos são delineados.

O primeiro objetivo é desenvolver soluções tecnológicas que facilitem a medição, reporte, verificação e certificação das ações dos ODS. Estas soluções foram concebidas para serem utilizadas pelas agências da ONU, pelas autoridades locais e pela sociedade civil. Ao utilizar estas ferramentas, as organizações e os indivíduos podem acompanhar o seu progresso em direção aos ODS e garantir que estão a causar um impacto significativo. Além disso, estas soluções incorporam elementos de gamificação para aumentar o envolvimento e incentivar a participação ativa nos esforços de desenvolvimento sustentável.

O segundo objectivo é actualizar a actual Declaração Global da Juventude sobre Urbanização Sustentável. Esta declaração foi adotada no XI Fórum Urbano Mundial e fornece uma estrutura para os cidadãos globais articularem a sua visão para um futuro sustentável. A declaração actualizada criará “Pactos Locais para o Futuro” que abordam preocupações imediatas e críticas, como as alterações climáticas. Através destes pactos, os indivíduos e as comunidades locais podem assumir promessas e compromissos específicos para contribuir para a urbanização sustentável. Estes pactos locais servirão como um canal para o envolvimento dos cidadãos e serão apresentados na Cimeira do Futuro da ONU em 2024.

Globalmente, o objetivo destas soluções tecnológicas e declarações atualizadas é acelerar o progresso em direção aos ODS, capacitando indivíduos e comunidades para agirem. Ao fornecer ferramentas e estruturas para medição, envolvimento e colaboração, estas iniciativas visam criar um futuro mais sustentável e equitativo para todos.

Definições:

– Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): um conjunto de 17 objectivos globais estabelecidos pelas Nações Unidas em 2015 para enfrentar desafios como a pobreza, a desigualdade e as alterações climáticas.

– Gamificação: a aplicação de elementos e mecânicas de jogo, como competição e recompensas, a contextos não relacionados a jogos para aumentar o envolvimento e a motivação.

Fontes:

