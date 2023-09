Pedais planos Crankbrothers Stamp 1 V2: aderência e estabilidade impressionantes a um preço acessível

Os pedais planos Crankbrothers Stamp 1 V2 são uma versão redesenhada da popular linha Stamp. Esses pedais de corpo composto oferecem excelente aderência e estabilidade, tornando-os a melhor escolha para ciclistas de montanha.

Uma das características marcantes dos pedais Stamp 1 V2 é a sua ampla aderência, graças aos pinos metálicos removíveis. Os pedais também vêm em tamanhos pequenos e grandes, atendendo a ciclistas com pés que variam de EU35 a EU49.

Medindo 109x109mm em seus pontos maiores, os pedais Stamp 1 V2 possuem plataforma simétrica com leve concavidade na borda externa. Os pedais giram em um eixo de aço cromado forjado e possuem duas buchas IGUS para uma operação suave.

Com 10 pinos removíveis de cada lado, projetando-se 5 mm do corpo do pedal, os pedais Stamp 1 V2 oferecem tração personalizável. As bordas cônicas e chanfradas dos pedais ajudam a desviar os impactos e melhorar a durabilidade.

Os pedais Stamp 1 V2 também podem ser totalmente reparados e reconstruídos, facilitando a manutenção. Embora não tenham uma porta de lubrificação como o Stamp 7 de última geração, eles ainda são fáceis de manter para um desempenho duradouro.

Esses pedais são cobertos pela garantia de cinco anos da Crankbrothers e estão disponíveis em cinco cores diferentes. A amostra de teste preta de tamanho grande pesa 350g por par, tornando-os leves sem sacrificar a durabilidade.

No geral, os pedais planos Crankbrothers Stamp 1 V2 oferecem aderência e estabilidade impressionantes a um preço acessível. Quer você seja um iniciante ou um ciclista experiente, esses pedais são uma ótima opção para sua mountain bike.

