XDefiant da Ubisoft adiado após negação de certificação por PlayStation e Xbox

O próximo jogo da Ubisoft, XDefiant, foi adiado devido a problemas de certificação do PlayStation e Xbox. O produtor executivo do jogo, Mark Rubin, compartilhou uma atualização com os jogadores por meio de uma postagem no blog, explicando que a Ubisoft enviou o jogo para certificação em julho. No entanto, em meados de agosto, o XDefiant recebeu um resultado “Not Pass”.

Rubin admitiu que eles subestimaram o trabalho de conformidade necessário e declarou: “Se tivesse sido aprovado, poderíamos embarcar no final de agosto. Mas isso não aconteceu, e por isso passamos as últimas três a quatro semanas corrigindo esses problemas e nos preparando para fazer outro envio.”

A boa notícia é que o XDefiant será reenviado às primeiras partes em menos de duas semanas, sugerindo um possível lançamento em meados de setembro. No entanto, Rubin também mencionou um “cenário provável” onde o jogo pode receber um passe condicional, resultando em um patch do primeiro dia com correções finais. Isso adiaria a data de lançamento para o início/meados de outubro.

XDefiant, inicialmente apresentado em 2021 como um título de Tom Clancy, já passou por diversas versões beta nos últimos meses. Rubin explicou que a razão pela qual a Ubisoft não anunciou uma data de lançamento definitiva é porque eles consideram os testes beta como testes reais, não apenas eventos de marketing. O objetivo é coletar feedback valioso e garantir uma experiência de jogo agradável e refinada.

Rubin concluiu a postagem do blog enfatizando que a data de lançamento será o mais breve possível, pois eles estão trabalhando diligentemente para resolver os problemas de conformidade e atender aos padrões exigidos definidos pelo PlayStation e Xbox.

Fonte: [Nenhum URL fornecido]