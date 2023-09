Petrificado: o melhor podcast de terror da Irlanda sobe ao palco para o primeiro show ao vivo

O popular podcast de antologia de terror irlandês, Petrified, vai emocionar o público com sua primeira apresentação ao vivo na Irlanda. Apresentado por Peter Dunne e Liam Geraghty, Petrified cativou os ouvintes por meio de sua narrativa criativa e dubladores talentosos.

Os podcasts ao vivo apresentam um desafio único, pois o meio deve envolver efetivamente o público e manter a essência do programa. Muitos podcasts ao vivo lutam para encontrar o equilíbrio certo, deixando os ouvintes desconectados ou inseguros sobre a autenticidade das brincadeiras. No entanto, Petrified venceu este desafio, proporcionando uma experiência verdadeiramente assustadora através das suas actuações ao vivo.

Embora cada episódio de Petrified seja uma história independente, o podcast levou os ouvintes a uma série de ambientes únicos, incluindo uma pantomima de Dublin, uma propriedade fantasma e um call center. No entanto, um episódio específico que ressoa com os seguidores cult do podcast é “Melody's Story Hour”.

Ao contrário de um evento tradicional de podcast ao vivo, “Melody's Story Hour” adota uma abordagem meta. Em vez de apresentar os apresentadores lendo histórias ou conduzindo sessões de perguntas e respostas, o episódio se desenrola em uma gravação de podcast ao vivo. À medida que o público assiste ao terror que se desenrola diante deles, eles logo se veem envolvidos na história, resultando em uma reviravolta arrepiante e satisfatória.

Para atender aqueles que desejam saborear esta experiência arrepiante, Petrified está se preparando para seu segundo show ao vivo, desta vez em Dublin. O próximo evento, “Petrified Live”, acontecerá no The Laughter Lounge em Eden Quay, apresentando os talentosos atores Ali Fox, Margaret McAulife e Anna Sheils-McNamee.

A emoção enche o ar quando o escritor de Petrified, Peter Dunne, compartilhou seus pensamentos sobre o próximo podcast ao vivo, afirmando: “Estamos muito entusiasmados – e, apropriadamente, aterrorizados – para fazer nosso primeiro podcast ao vivo na Irlanda. Será uma ótima noite para os fãs do show e uma introdução perfeita ao que fazemos para quem é novo no Petrified.”

Se você não quiser perder esta experiência emocionante, compre seus ingressos para o Petrified Live em risolounge.com. O show terá início às 8h, com abertura dos portões às 7h. Fique conectado com Petrified seguindo sua conta oficial no Instagram para obter as últimas atualizações.

