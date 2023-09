Monzo lança recurso de investimentos, permitindo aos usuários investir com apenas £ 1

Monzo, o banco digital avaliado em US$ 4.5 bilhões, introduziu um novo recurso chamado “Investimentos” que permite que seus clientes invistam em fundos selecionados pela gigante de gestão de ativos BlackRock. Isto marca a primeira incursão da Monzo no mercado de investimentos e faz parte dos esforços da empresa para expandir os seus serviços financeiros e gerar fluxos de receitas adicionais.

O recurso Investimentos permitirá que os usuários comecem a investir com apenas £ 1, colocando Monzo em competição com bancos estabelecidos como Chase e startups mais jovens como Chip, Moneybox e Plum. O processo de inscrição é simples, com os usuários elegíveis ingressando em uma lista de espera para acessar o produto e sendo então convidados a criar um pote de investimento.

Monzo oferece três fundos administrados pela BlackRock: Careful, Balanced e Adventurous. O fundo Careful tem baixo risco e baixo retorno, o fundo Balanced tem risco e recompensa médios e o fundo Adventurous envolve alocações de maior risco com maiores retornos potenciais.

O CEO TS Anil afirmou que Monzo decidiu introduzir o recurso de investimento para resolver a falta de conhecimento e as barreiras de acessibilidade enfrentadas pelos britânicos quando se trata de investir. Um estudo encomendado por Monzo revelou que 69% da população do Reino Unido não tem a certeza de onde procurar um produto de investimento acessível e fácil de utilizar, e 60% dos adultos estariam mais inclinados a investir se o montante mínimo de investimento fosse baixo.

O recurso Investimentos aparecerá na seção Poupança e Investimentos na tela inicial do Monzo e será implementado gradualmente para todos os clientes elegíveis nas próximas semanas. Porém, clientes com dificuldades financeiras ou com atraso no pagamento de dívidas não poderão abrir novos investimentos. Os usuários também terão flexibilidade para fazer alterações, cancelar ou retirar seus investimentos a qualquer momento.

Monzo tem atualmente mais de 8 milhões de clientes no Reino Unido e pretende expandir-se para novas áreas de serviços financeiros para alcançar rentabilidade para o ano inteiro. A empresa relatou seus primeiros dois meses de lucratividade em 2023.

O recurso Investimentos virá com uma taxa fixa de 0.59% ao mês, composta por uma taxa de fundo de 0.14% e uma taxa de plataforma de 0.45%.

Embora o Monzo não seja o primeiro neobanco no Reino Unido a oferecer recursos de investimento, concorrentes como o Starling Bank e o Zopa ainda não oferecem tais opções. No entanto, várias plataformas fintech como Revolut e Freetrade já oferecem capacidades de negociação de ações. O CEO da Monzo, TS Anil, rejeitou as alegações de que o banco estava atrasado para a festa de investimento.

Fontes:

Fonte: CNBC