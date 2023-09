Banco da Inglaterra pede conversa nacional sobre questões de privacidade da libra digital

A vice-governadora designada do Banco da Inglaterra (BoE), Sarah Breeden, apelou a uma “conversa nacional” para abordar as preocupações públicas em torno das implicações de privacidade de uma versão digital da libra. O BoE e o Ministério das Finanças do Reino Unido têm explorado a possibilidade de introduzir uma libra digital num futuro próximo. No entanto, os críticos argumentam que uma moeda digital poderia permitir aos governos monitorizar os hábitos de consumo dos indivíduos e complicar as transacções em numerário.

Breeden enfatizou a necessidade de abordar as questões de privacidade e promover um diálogo aberto sobre o tema. Ela enfatizou que uma libra digital serviria de base para todas as transações digitais, garantindo a confiança na moeda. No entanto, ela reconheceu que existem desafios na gestão da privacidade e na definição do papel do Estado em relação a uma moeda digital.

As preocupações com a privacidade relativamente à programabilidade também foram reconhecidas por Breeden, que destacou a necessidade de estabelecer legislação e termos e condições claros para abordar estas preocupações.

Breeden enfatizou ainda que a privacidade também deve ser uma prioridade ao considerar as moedas digitais do setor privado. Ela destacou que onze países já lançaram versões digitais das suas moedas e que a Reserva Federal dos EUA também está a considerar a possibilidade.

O impacto na estabilidade financeira é outra consideração importante para Breeden. As respostas à consulta pública sobre a libra digital serão publicadas ainda este ano, proporcionando mais informações sobre vários aspectos da proposta.

É importante notar que Breeden rejeitou a ideia de que uma moeda digital eliminaria a disponibilidade de dinheiro, conforme sugerido pelos críticos.

Fontes: Reuters

Definições:

– Libra digital: uma versão digital da moeda do Reino Unido, a libra esterlina.

– Banco da Inglaterra (BoE): O banco central do Reino Unido.

– Preocupações com privacidade: Preocupações relativas à proteção de informações pessoais e direitos individuais de privacidade.

– Programabilidade: A capacidade de escrever código ou instruções para um computador ou sistema digital executar funções ou tarefas específicas.

– Estabilidade financeira: A condição em que um sistema financeiro, como um sistema bancário, é capaz de resistir a choques e manter o seu funcionamento.

– Consulta pública: O processo de busca de contribuições ou comentários públicos sobre um determinado tópico ou proposta.

