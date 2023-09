Elevando a experiência do jogador com códigos de resgate BGMI

O popular jogo Battlegrounds Mobile India (BGMI) vem ganhando força desde a remoção do PUBG Mobile do mercado indiano. Uma das características que diferencia o BGMI é a disponibilidade de certificados de resgate diários do BGMI, que podem ser trocados por diversas recompensas no jogo.

Os códigos de resgate BGMI são uma vantagem para jogadores com orçamento limitado. Ao trocar esses certificados, os jogadores podem obter a moeda do jogo conhecida como “Unknown Cash” (UC), bem como emotes, itens e melhorias para armas e veículos. A melhor parte é que não são mais necessários novos códigos de resgate para obter UC, facilitando o acesso a essas recompensas valiosas para jogadores preocupados com o orçamento.

Para 12 de setembro de 2023, estes são os códigos de resgate BGMI em oferta:

–BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

- 5FG10D33

–GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

–JJCZCDZJ9U

– KUZBZGWF

–TIFZBHZK4A

- RNUZBZ9QQ

–PGHZDBTFZ95U

- R89FPLM9S

–BMTCZBZMFS

–TQIZBz76F

–BMTFZBZQNC

– SD14G84FCC

Se você é novo no resgate de códigos BGMI, aqui está um guia passo a passo:

1. Visite a página designada de reembolso de BGMI.

2. Confirme o status da sua conta BGMI.

3. Insira o código promocional corretamente no campo fornecido.

4. Selecione “Resgatar” entre as opções disponíveis.

5. Verifique seu inventário do jogo para acessar os itens resgatados.

Esses códigos de resgate desbloqueiam várias recompensas, incluindo melhorias para armas de fogo e veículos, bem como uma variedade de itens do jogo. Mergulhar no mundo cativante do BGMI agora é ainda mais emocionante com os códigos de 12 de setembro de 2023.

