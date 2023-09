Atrás do vidro: Los Angeles Kings Training Camp – Uma visão interna da pré-temporada da NHL

A National Hockey League (NHL) e a NHL Network anunciaram sua parceria com o Los Angeles Kings para a quarta temporada de sua série documental de pré-temporada com acesso total, Behind The Glass. Esta série de três partes, produzida pela NHL Network em associação com a NHL Productions, fornecerá uma visão dos bastidores da intensidade, do drama e da competição de uma pré-temporada da NHL através das lentes dos duas vezes campeões da Stanley Cup, Kings.

A próxima temporada de Behind The Glass contará com a viagem dos Kings ao Hemisfério Sul enquanto eles jogam contra o Arizona Coyotes em Melbourne, Austrália, pela 2023 NHL Global Series. Este será o primeiro jogo da NHL disputado na Austrália, acrescentando emoção à série. Os jogadores serão microfonados e apresentados fora do rinque, oferecendo aos fãs um conteúdo incomparável enquanto competem por seu lugar no elenco e se preparam para a abertura da temporada regular.

Depois de duas vagas consecutivas nos playoffs da Stanley Cup, os Kings aumentaram as expectativas para a organização. Behind The Glass se concentrará no vice-presidente e gerente geral do time, Rob Blake, e no técnico Todd McLellan, enquanto eles lideram o time durante o campo de treinamento e moldam a visão de um candidato perene à Copa Stanley. A série também apresentará o perfil de jogadores importantes, como o recém-adquirido centro Pierre-Luc Dubois, as estrelas em ascensão Adrian Kempe e Kevin Fiala e os jogadores veteranos Anze Kopitar e Drew Doughty. O presidente da equipe, Luc Robitaille, fornecerá insights únicos sobre o que significa ser um rei.

Behind The Glass estreou em 2018, oferecendo aos fãs uma visão sem precedentes da pré-temporada da NHL através dos olhos do New Jersey Devils. Desde então, a série apresentou os Philadelphia Flyers e os Nashville Predators. A edição deste ano vai aumentar a aposta com a viagem internacional a Melbourne, na Austrália.

Os fãs podem esperar conteúdo bônus exclusivo e clipes de cada episódio de Behind The Glass compartilhados em plataformas de mídia digital e social usando a hashtag #BehindTheGlass. Além disso, cada episódio estará disponível na plataforma da NHL no YouTube, oferecendo aos fãs mais oportunidades de interagir com a série.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp promete aproximar os torcedores do jogo e proporcionar uma perspectiva única e inédita do time e da pré-temporada. Com acesso sem precedentes, esta série documental certamente entusiasmará os fãs enquanto eles antecipam a próxima temporada da NHL.

