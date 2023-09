Menos da metade dos australianos têm telefones 5G, segundo pesquisa

De acordo com uma pesquisa recente realizada pelo site de comparação de preços Finder, apenas 46% dos australianos que usam telefones celulares possuem um dispositivo capaz de captar uma conexão 5G. Esta descoberta é baseada no Consumer Sentiment Tracker, uma pesquisa ao vivo com mais de 53,000 australianos. A pesquisa revelou ainda que 24% dos entrevistados não querem cobertura 5G, enquanto 8% admitiram não saber o que é 5G. No entanto, 22% dos participantes expressaram o desejo de atualizar para um telefone 5G no futuro.

Além disso, a pesquisa surge num momento em que as redes 3G estão chegando ao fim. As principais empresas de telecomunicações da Austrália, como Vodafone, Telstra e Optus, anunciaram planos para encerrar as suas redes 3G e reequipar a tecnologia para melhorar as suas redes 4G e 5G mais recentes. A Vodafone deverá encerrar a sua rede 3G até 15 de dezembro, seguida pela Telstra em junho de 2024 e pela Optus em setembro de 2024.

Os especialistas sugerem que os indivíduos com dispositivos mais antigos precisarão atualizar em breve ou correm o risco de perder a conectividade. Isso inclui proprietários de iPhone, já que os modelos anteriores ao iPhone 6 só terão acesso ao 3G, que não terá mais suporte no próximo ano. O desligamento do 3G também afetará dispositivos não telefônicos, como sistemas de segurança, alarmes médicos, máquinas EFTPOS e sistemas de partida remota de alguns carros. É aconselhável que os indivíduos que dependem de tais dispositivos verifiquem com seus fabricantes ou provedores de rede se eles serão afetados.

Porém, quem adquiriu seus celulares nos últimos anos não precisa se preocupar, pois mesmo que seus aparelhos não suportem 5G, não serão impactados pelo desligamento do 3G. As redes móveis são normalmente atualizadas a cada década ou mais, com as redes mais antigas sendo descontinuadas. O 5G, a quinta geração de redes móveis, foi introduzido pela primeira vez em 2019 e espera-se que o 6G seja introduzido até ao final da década.

No geral, a pesquisa destaca o cenário atual da conectividade móvel na Austrália, com menos de metade da população a utilizar telefones 5G. À medida que a tecnologia avança, torna-se crucial que os indivíduos mantenham os seus dispositivos atualizados para garantir conectividade ininterrupta e acesso aos mais recentes recursos de rede.

Fontes:

– Pesquisa do localizador

– Conectividade M2M