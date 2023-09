Audemars Piguet lança novos lançamentos em cinco coleções

A Audemars Piguet lançou recentemente uma gama de novos relógios em cinco coleções diferentes, demonstrando o seu compromisso com a inovação e o artesanato. Entre os destaques estão o Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, o High Jewelry Royal Oak, o Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, o Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic e o Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

O Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin agora conta com o uso de titânio e vidro metálico a granel (BMG) em sua construção, conferindo-lhe uma aparência única e vanguardista. A combinação desses materiais foi vista pela primeira vez na oferta Only Watch 2021 da marca e agora foi incorporada à coleção regular. A nova edição é alimentada pelo calibre 7121, em substituição ao anterior calibre 2121.

Para quem prefere um toque de luxo, a Audemars Piguet lançou quatro versões de alta joalheria do clássico Royal Oak. Estes modelos apresentam a configuração de neve rara e altamente técnica, que acrescenta um efeito luminoso ao design icónico. Disponível em ouro branco ou rosa de 18 quilates e em dois tamanhos, esses relógios combinam elegância com usabilidade.

Na continuação da celebração do 50º aniversário do Royal Oak, a marca lançou o Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked em ouro amarelo. Esta nova adição mantém o mesmo DNA das versões lançadas anteriormente em ouro rosa e aço inoxidável, com foco na transparência e no artesanato sofisticado. O movimento utilizado é o calibre 7124, que é notavelmente fino, com apenas 2.7 mm.

Para comemorar o 30º aniversário do Royal Oak Offshore, a Audemars Piguet lançou dois novos modelos em cerâmica, titânio e ouro. Estes relógios reinterpretam a Ref. 2020CE e são movidos pelo calibre 26405, um movimento cronógrafo integrado de corda automática com função flyback.

Por fim, para quem busca excelência técnica, a Audemars Piguet apresenta pela primeira vez duas novas versões do Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie em cerâmica preta. Estes relógios apresentam a tecnologia Supersonnerie patenteada pela marca, que garante um desempenho acústico excepcional. Alimentados pelo calibre 2953, estes relógios combinam tecnologia avançada e acabamento tradicional.

A Audemars Piguet continua a ultrapassar os limites da relojoaria com os seus últimos lançamentos, oferecendo aos entusiastas uma gama diversificada de opções que mostram tanto o seu conhecimento técnico como o seu talento artístico.

Fontes:

– Artigo: HODINKEE – Apresentando: Coleção Audemars Piguet Royal Oak 2022

– Imagens: Audemars Piguet