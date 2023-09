O programa Valkyrie LMH deve retornar com a parceria Aston e Heart of Racing

Após mais de três anos de espera, o programa Valkyrie LMH deverá ser reativado através de uma parceria entre a Aston Martin e a equipe norte-americana Heart of Racing. A Aston Martin e a Heart of Racing estão fechando um acordo para trazer o carro Valkyrie LMH para a pista em 2021.

A Aston Martin está conversando com fornecedores e montando uma equipe para supervisionar o programa, incluindo o ex-diretor de engenharia da Williams F1, Adam Carter. Embora a Aston Martin não tenha confirmado o renascimento do Valkyrie LMH, a empresa enfatizou o seu DNA de corrida de carros esportivos e seu compromisso em avaliar opções no cenário em evolução do automobilismo.

O chefe da equipe Heart of Racing, Ian James, expressou o desejo da equipe de subir para a primeira classe das corridas internacionais de carros esportivos, mas afirmou que nenhum acordo foi alcançado ou assinado ainda. A Heart of Racing já se expandiu para o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) com a Aston Martin este ano.

Espera-se que o carro de corrida Valkyrie compita no WEC e na International Motor Sports Association (IMSA). O carro será movido por um motor V6.5 de 12 litros desenvolvido em conjunto com a Cosworth, semelhante ao motor usado na versão de rua do Valkyrie.

O programa Valkyrie foi suspenso quando os carros LMDh baseados em LMP2 foram incorporados à divisão Hypercar do WEC. No entanto, a Aston Martin decidiu reviver o programa seguindo dicas de Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin, sobre um retorno de alto nível a Le Mans.

A última participação da Aston Martin na classe superior em Le Mans foi com o AMR-One LMP1 descapotável em 2011. O programa Valkyrie é separado da operação da Aston Martin Racing que desenvolveu o cupê DBR1/2 P1 baseado em Lola.

