Assassin's Creed Mirage: um retorno às raízes da franquia

Assassin's Creed passou por algumas mudanças nos últimos anos, com jogos como Odyssey e Valhalla desviando-se dos elementos centrais que tornaram a série tão especial. No entanto, o próximo capítulo, Mirage, parece trazer a franquia de volta às suas raízes da melhor maneira possível.

Uma das características de destaque do Mirage é a sua configuração. Longe vão os ambientes expansivos de mundo aberto dos jogos anteriores, substituídos por uma Bagdá densa e vibrante. A cidade em si parece viva e cheia de personalidade, com ruas movimentadas, um bazar animado e telhados interligados. Explorar este playground hiperdetalhado é uma delícia, e a cidade realmente parece ter seu próprio caráter.

Mirage também introduz um sistema de notoriedade renovado, tornando mais difícil evitar a detecção. Os guardas reagem à sua presença e os civis irão apontá-lo se você não estiver se misturando. Quanto mais problemas você causar, mais inimigos enfrentará, incluindo arqueiros e guardas fortemente blindados. Este sistema adiciona um desafio divertido ao jogo e traz de volta aquela sensação clássica de Assassin's Creed.

Combat in Mirage mantém algumas mecânicas de entradas recentes, mas com melhorias. Os níveis dos inimigos e os números dos danos foram substituídos por barras de saúde, contra-ataques e jogadas de esquiva. O combate parece mais desafiador e reativo, exigindo estratégia e timing preciso. O combate furtivo, em particular, brilha no Mirage. Mover-se nas sombras e permanecer escondido é gratificante e envolvente, uma reminiscência dos primeiros dias da série.

Assassin's Creed Mirage traz a série de volta às suas raízes focadas na furtividade e captura o que tornou a franquia tão popular em primeiro lugar. Embora alguns possam sentir falta dos elementos de RPG, o cenário focado, os controles intuitivos e a jogabilidade furtiva divertida oferecem um retorno à forma da série.

Fontes:

– Assassin's Creed Mirage: demonstração oficial de jogabilidade

– Assassin's Creed Mirage: entrevista com desenvolvedor