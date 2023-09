“Assassin’s Creed Mirage leva a série de volta às suas raízes furtivas”

By

Assassin's Creed Mirage marca um retorno ao formato original de ação furtiva que deu origem à série. Ao contrário de seus antecessores recentes, que se inclinavam para a jogabilidade de RPG de ação, Mirage traz os jogadores de volta ao Oriente Médio com suas ruas labirínticas da cidade e ênfase em furtividade e parkour.

Longe vão os níveis de dano de armas e armaduras e os amplos espaços abertos. Mirage incentiva os jogadores a se manterem discretos, navegar pelos telhados e contar com ferramentas e assistência dos cidadãos para criar oportunidades de infiltração. O jogo atinge um equilíbrio entre explorar locais, planejar, investigar e praticar esgrima chamativa.

Mirage segue a história do protagonista Basim, um ladrão de rua que se tornou assassino, enquanto ele realiza diversas missões, principais e secundárias, para coletar informações e assassinar alvos. O jogo se concentra nas fases de planejamento e investigação dessas missões, injetando uma sensação de trabalho de detetive na jogabilidade.

O design objetivo do Mirage permite que os jogadores confiem em pistas de contexto em vez de marcadores específicos, incentivando-os a prestar mais atenção ao que os rodeia e a mergulhar no ambiente do jogo. A ausência de um minimapa aumenta ainda mais esse efeito.

As localizações das cidades em Mirage apresentam aos jogadores o desafio de encontrar abordagens de forma livre para furtividade e planejamento estratégico. Com ruas densas e aglomeradas, mesmo as menores áreas restritas parecem fortalezas impenetráveis. Os jogadores devem observar rotas de guarda, utilizar distrações e derrubar inimigos estrategicamente para progredir nas missões.

Furtar carteiras se torna uma habilidade essencial no Mirage, recompensando os jogadores com dinheiro e fichas que podem ser usadas para comprar favores, subornar guardas e desbloquear novas opções e caminhos. Além disso, ferramentas como bombas de fumaça e facas, bem como a nova habilidade Assassin Focus, que permite a Basim teletransportar e assassinar vários alvos simultaneamente, ajudam a superar encontros desafiadores com inimigos.

Assassin's Creed Mirage traz com sucesso a série de volta às suas raízes, proporcionando uma experiência furtiva envolvente e envolvente que remete à diversão e à atmosfera dos jogos originais.

Fontes:

– Artigo fonte: GamesHub via Ubisoft