A atualização watchOS 10 da Apple apresenta recursos interessantes para o Apple Watch Series 9

A Apple anunciou que watchOS 10, a atualização mais recente para seu smartwatch, estará disponível para download em 18 de setembro. Esta atualização traz mudanças significativas na interface do relógio e introduz novos recursos que melhoram a experiência do usuário.

Uma das principais adições ao watchOS 10 é a introdução de widgets, que a Apple chama de relances. Os usuários agora podem navegar e personalizar esses widgets, facilitando o acesso rápido às informações. O relógio também ganha um widget Smart Stack, alimentado por aprendizado de máquina, que prevê e exibe os widgets mais relevantes para os usuários ao longo do dia.

Além disso, watchOS 10 traz melhorias na funcionalidade Siri no Apple Watch Series 9. Os comandos Siri agora serão processados ​​no dispositivo, garantindo melhor privacidade e permitindo que os usuários façam perguntas relacionadas a dados pessoais de saúde e condicionamento físico no aplicativo Saúde.

A atualização também inclui um novo chip de banda ultra larga (UWB) de segunda geração, que pode detectar quando um HomePod está próximo. Quando o usuário chega a quatro metros de um HomePod com UWB, o relógio inicia automaticamente o recurso Now Playing, permitindo aos usuários controlar o HomePod ou receber sugestões do Smart Stack.

A Apple também aprimorou os recursos de acessibilidade no watchOS 10. Os usuários agora podem tocar duas vezes com os dedos na mesma mão do relógio para realizar várias ações, como atender chamadas ou acessar o widget Smart Stack.

Em termos de interface do usuário, a grade do aplicativo foi redesenhada. Em vez da grade anterior, os aplicativos agora são exibidos como pequenos ícones circulares que rolam verticalmente, facilitando a localização e o acesso aos aplicativos desejados. Além disso, a funcionalidade do botão lateral foi alterada; um único toque agora leva os usuários ao centro de controle, enquanto um toque duplo traz a Apple Wallet para pagamentos NFC.

O WatchOS 10 oferece uma experiência de usuário mais intuitiva e interativa, fazendo com que o Apple Watch pareça um iPhone em miniatura. Com seus widgets personalizáveis, recursos aprimorados de Siri e recursos de acessibilidade aprimorados, a Apple garante que seu smartwatch continue sendo uma ferramenta valiosa para os usuários em suas vidas diárias.

