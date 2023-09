Atualização do headset Vision Pro da Apple: no caminho certo para lançamento em 2024

A Apple está progredindo com seu tão aguardado headset de realidade mista Vision Pro, com o CEO Tim Cook confirmando no recente evento de lançamento “Wonderlust” que o headset ainda está a caminho de ser lançado no início do próximo ano. O anúncio segue a decisão da Apple em julho de convidar os desenvolvedores a se inscreverem nos kits de desenvolvedor do Vision Pro.

Os primeiros testadores do Vision Pro ficaram impressionados com a resolução da tela, recursos de passagem de vídeo e detecção de gestos. Esses recursos demonstram o potencial do headset e destacam suas capacidades. No entanto, o sucesso do Vision Pro dependerá, em última análise, da força do seu ecossistema de aplicativos. Uma linha robusta de aplicativos no lançamento influenciará muito a decisão dos consumidores de adotar o dispositivo.

Apesar dos relatórios iniciais sugerirem possíveis atrasos, a atualização de hoje garante aos consumidores que a Apple continua comprometida com seu roteiro. A empresa já havia anunciado o Vision Pro em junho, com planos de lançá-lo no início do próximo ano, começando nos EUA. A dedicação da Apple em cumprir esse cronograma indica que quaisquer problemas com componentes importantes, como a tela voltada para o exterior, estão sendo resolvidos, garantindo que o fone de ouvido será lançado conforme planejado.

À medida que os desenvolvedores continuam a trabalhar na criação de conteúdo para o Vision Pro, a expectativa pelo dispositivo aumenta. O histórico de inovação e qualidade da Apple criou entusiasmo na indústria, e os consumidores aguardam ansiosamente a experiência de realidade mista que o Vision Pro promete oferecer. Com seus recursos avançados e ecossistema robusto, o Vision Pro tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com o conteúdo digital.

Fontes:

–Mônica Chin, The Verge. /