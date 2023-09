Apple lança modelos de Apple Watch neutros em carbono em um esforço para reduzir emissões

A Apple anunciou na terça-feira que está lançando versões neutras em carbono de três de seus modelos Apple Watch como parte de seu compromisso de se tornar neutro em carbono até 2030. Esses novos modelos apresentarão um logotipo verde em suas caixas para indicar sua sustentabilidade.

A maior parte da redução de emissões nestes relógios provém da utilização de eletricidade limpa durante o processo de fabrico. A Apple revelou que 300 dos seus fornecedores também se comprometeram a utilizar energia limpa para a produção da Apple.

No entanto, a rede de transportes da Apple, que dependia fortemente de aviões, continuou a ser uma fonte significativa de emissões. Para resolver isso, a Apple planeja transportar mais relógios por barcos, trens e outros métodos não aéreos para reduzir as emissões.

Para os três modelos Apple Watch neutros em carbono, metade das remessas por peso será transportada por métodos não aéreos. Os executivos da Apple afirmaram que esta mudança ajudará a reduzir o consumo de combustível e a criar menos emissões de carbono.

Ao usar este método de transporte, a Apple pretende ter emissões mais baixas do que os modelos de relógios anteriores. Para quaisquer emissões restantes, a empresa adquirirá compensações de carbono para garantir a neutralidade de carbono.

O Apple Watch Series 9, Apple Watch SE e Apple Watch Ultra 2 com o novo logotipo verde terão emissões significativamente mais baixas em comparação com produtos anteriores. Em particular, a nova Série 9 de alumínio, mais amiga do clima, com uma banda esportiva, terá 8.1 kg (18 lb) de emissões restantes após as mudanças da Apple.

Além disso, a Apple está trabalhando para usar mais materiais reciclados em seus produtos. Os novos relógios apresentam ligas personalizadas de alumínio e titânio feitas de materiais reciclados, bem como baterias contendo apenas cobalto reciclado. A Apple planeja estender essas práticas sustentáveis ​​a mais produtos seus no futuro.

Apesar da mudança em direção à sustentabilidade, a Apple enfatizou que as versões neutras em carbono de seus relógios terão o mesmo preço dos modelos padrão. A empresa pretende tornar essas mudanças viáveis ​​e replicáveis ​​para outros negócios.

Fontes: Reuters