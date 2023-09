Apple lança Watch 9 com novo chip e recursos aprimorados

A Apple apresentou a mais recente adição à sua linha de smartwatches – o Watch 9. Este dispositivo atualizado é alimentado por um chip S9 mais rápido, capaz de lidar com 5.6 bilhões de transações por segundo. O processador aprimorado permite operações “no dispositivo” mais eficientes, incluindo comandos Siri mais rápidos. Além disso, o Watch 9 apresenta um novo método de controle, permitindo aos usuários tocar o indicador e o polegar para interagir com várias funções do relógio. Esse recurso facilita tarefas como atender chamadas e tirar fotos de um iPhone.

Em termos de conectividade, o Watch 9 possui um novo chip de banda ultralarga ‘U2′. Essa tecnologia permite que os usuários localizem rapidamente iPhones e outros dispositivos Apple perdidos. Além disso, a tela do smartwatch agora está mais brilhante, com brilho máximo de 2,000 nits, melhorando a visibilidade em diversas condições de iluminação.

O Watch 9 mantém a duração da bateria do seu antecessor, durando até 18 horas com uma única carga. Além disso, a Apple introduziu uma nova opção de cor, rosa, para oferecer aos usuários mais opções de personalização.

Junto com o Watch 9, a Apple também lançou o Watch Ultra 2, uma atualização do modelo topo de linha do ano passado. Equipado com o mesmo chip S9, o Ultra 2 oferece um mostrador personalizado e uma tela significativamente mais brilhante, com brilho máximo de 3,000 nits. A duração da bateria permanece inalterada, com 36 horas de uso normal e 72 horas no modo de baixo consumo.

Embora o chip S9 seja o principal aprimoramento do Watch 9 e do Watch Ultra 2, a Apple incorporou inteligência artificial (IA) em seus dispositivos de forma mais sutil, integrando-a às funcionalidades dos dispositivos sem rotular explicitamente a tecnologia.

Apesar das expectativas por novos sensores de saúde e bem-estar, os mais recentes Apple Watches não introduzem quaisquer novidades nesta área. Esta omissão destaca uma tendência no mercado de wearables, onde novos avanços em sensores podem proporcionar retornos decrescentes tanto para fabricantes como para utilizadores.

Em resumo, o Watch 9 e o Watch Ultra 2 da Apple oferecem melhorias notáveis ​​de desempenho graças ao novo chip S9. Os dispositivos apresentam recursos de controle aprimorados, com a capacidade de operar funções por meio de gestos de toque com os dedos. Embora os sensores de saúde e bem-estar permaneçam inalterados, o foco na integração da IA ​​reflete o compromisso da Apple em incorporar tecnologia inovadora nos seus dispositivos.

Definições:

– Chip S9: O processador que alimenta o Watch 9 e o Watch Ultra 2, capaz de lidar com 5.6 bilhões de transações por segundo.

– Chip de banda ultralarga: uma tecnologia que permite a detecção rápida de dispositivos Apple perdidos.

– Nits: Uma medida de brilho para monitores.

Origens:-

– Adrian Weckler, independente irlandês