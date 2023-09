Apple há rumores de lançar nova banda FineWoven para Apple Watch

Rumores sugerem que a Apple pode lançar uma nova banda FineWoven para o Apple Watch no evento do iPhone 15 de hoje. O vazador do Twitter Kosutami vazou imagens da banda, mostrando seu design e sugerindo que a Apple pode estar adotando materiais mais ecológicos para seus acessórios.

Especulações indicam que a Apple poderia potencialmente substituir sua borracha de silicone, fluoroelastômero e pulseiras de couro existentes por alternativas sustentáveis. Isto está alinhado com o compromisso contínuo da empresa com a responsabilidade ambiental.

Embora as imagens da banda FineWoven forneçam uma ideia do que esperar, as reações iniciais foram mistas. Alguns telespectadores expressaram preocupação com a aparência da banda, percebendo-a como fina e delicada em comparação com as ofertas anteriores de couro. Resta saber se a banda FineWoven atenderá aos padrões de qualidade estabelecidos pelos acessórios anteriores da Apple.

Teremos clareza sobre a autenticidade desses vazamentos e mais detalhes sobre as novas bandas Apple Watch durante o evento do iPhone 15. Juntamente com as novas bandas, a Apple também deverá apresentar o Apple Watch Series 9, o Apple Watch Ultra 2 e a linha do iPhone 15.

Fique ligado enquanto cobrimos todos os anúncios do evento Apple iPhone 15 ao vivo. Forneceremos cobertura abrangente do iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17 e watchOS 10.

Fontes: Vazador do Twitter Kosutami