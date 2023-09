Apple apresenta material FineWoven para iPhone 15 e pulseiras Apple Watch

By

A Apple anunciou o lançamento de um novo material premium para pulseiras Apple Watch e capas para iPhone 15 chamado FineWoven. Este material substitui as ofertas anteriores de couro que vinham diminuindo em qualidade. A decisão de mudar de materiais também foi motivada pela significativa pegada de carbono associada à produção de couro na escala da Apple.

FineWoven é um material de microsarja feito de 68% de material reciclado pós-consumo. Possui textura macia e semelhante a camurça, proporcionando uma sensação confortável para as pulseiras Apple Watch. As pulseiras serão equipadas com fechos Magnetic Link e Modern Buckle para maior comodidade e segurança.

Em termos de capas para iPhone 15, FineWoven oferecerá suporte ao ecossistema MagSafe da Apple, permitindo aos usuários conectar facilmente carregadores magnéticos, carteiras e outros acessórios. Isto garante a compatibilidade com o ecossistema da Apple, ao mesmo tempo que oferece uma alternativa mais sustentável ao couro.

Muitos clientes expressaram insatisfação com o declínio da qualidade das capas de couro da Apple. No entanto, espera-se que os fabricantes terceiros preencham esta lacuna fornecendo estojos de couro baratos ou alternativas de qualidade superior que justifiquem um preço premium.

O material FineWoven traz uma nova abordagem para capas de tecido, já que o Google eliminou suas seleções de capas de tecido e as substituiu por opções de silicone. A incursão da Apple em capas de tecido apresenta uma excelente oportunidade para os usuários experimentarem uma nova aparência.

