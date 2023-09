iPhone 15 Pro Max agora custa US$ 1,199 com 256 GB de armazenamento

O iPhone 15 Pro Max passou por algumas mudanças importantes e com essas mudanças vem um novo preço inicial de US$ 1,199 para o modelo de 256 GB. O Pro Max do ano passado começou em US$ 1,099, mas tinha apenas 128 GB de armazenamento. O novo iPhone oferece mais armazenamento, mas a um preço mais elevado.

A Apple lançará o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max no dia 22 de setembro, com pré-encomendas a partir desta sexta-feira. Há meses circulam rumores de que a Apple aumentaria o preço devido às mudanças na linha, como a introdução de uma estrutura em liga de titânio escovado e engastes mais finos. O novo iPhone 15 Pro Max também apresenta um SoC A17 mais rápido com GPU integrada que suporta ray tracing.

É importante observar que o preço de US$ 1,199 para o modelo de 256 GB não é um aumento de preço, já que a Apple cobrou o mesmo valor pela mesma capacidade de armazenamento no ano passado. No entanto, a opção mais barata com 128 GB de armazenamento não está mais disponível.

Além das mudanças de preço e armazenamento, a Apple também fez algumas outras atualizações notáveis ​​em seus iPhones. A empresa finalmente substituiu a antiga porta Lightning por portas USB-C em seus telefones, incluindo o AirPods Pro. A porta USB-C suporta o padrão USB 3 mais rápido com velocidades de transferência de até 10 Gbps. No entanto, os usuários precisarão adquirir um cabo USB 3 tipo C separadamente.

Além disso, a série iPhone 15 agora suporta carregamento Qi2, que é o novo padrão de carregamento da Apple baseado em seu próprio carregamento MagSafe. Os modelos Pro também substituíram o antigo botão de toque/vibração por um botão de ação personalizável, semelhante ao encontrado nos telefones da série Apple Watch Ultra.

Ao lado do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, a Apple também anunciou os modelos iPhone 15 e 15 Plus. Esses modelos apresentam Dynamic Island e herdam os chips A16 Bionic dos modelos Pro do ano passado. Os preços iniciais do iPhone 15 e 15 Plus permanecem os mesmos do ano passado, em US$ 799 e US$ 899, respectivamente.

No geral, o novo iPhone 15 Pro Max vem com um preço inicial mais elevado, mas oferece mais armazenamento e uma série de novos recursos e melhorias em comparação com seu antecessor.

