Apple apresenta carregamento USB-C para iPhone 15 e AirPods Pro

Durante o recente evento da Apple, a empresa anunciou que fará mudanças significativas em sua tecnologia de carregamento. A próxima linha do iPhone 15 será equipada com portas USB-C, substituindo as portas Lightning anteriores. Além disso, a Apple também está introduzindo um conector de carregamento USB-C para o AirPods Pro de segunda geração.

Com a nova compatibilidade USB-C, os usuários poderão carregar seu case AirPods Pro usando um cabo USB-C conectado ao iPhone 15. O mais recente AirPods Pro com case USB-C já pode ser pré-encomendado por US$ 249 e será disponível a partir de 22 de setembro.

Além da atualização da porta de carregamento, a Apple fez melhorias no AirPods Pro em termos de durabilidade. Tanto o case quanto os fones de ouvido agora são classificados como IP54 para proteção contra poeira, aumentando sua durabilidade e longevidade geral.

A Apple também revelou que o case USB-C suportará áudio sem perdas de baixa latência quando emparelhado com o próximo Vision Pro. O chip H2 permite qualidade de som de 20 bits e 48 kHz, prometendo uma experiência de áudio envolvente quando o fone de ouvido da Apple for lançado no próximo ano.

Os AirPods Pro de segunda geração oferecem atualizações significativas em relação ao modelo anterior, apresentando qualidade de áudio aprimorada e desempenho aprimorado de cancelamento de ruído ativo (ANC). Um recurso de destaque é o modo transparente, que oferece uma experiência de áudio com som natural durante chamadas de vídeo e interações de voz. Acesso mãos-livres ao Siri, troca perfeita de dispositivos e controle de volume adicional estão entre as conveniências oferecidas pelo AirPods Pro.

A Apple também anunciou os próximos recursos para o AirPods Pro com o lançamento do iOS 17. O Adaptive Audio ajustará dinamicamente o ANC e o modo de transparência com base no seu ambiente, enquanto o Volume Personalizado usa aprendizado de máquina para antecipar o nível de audição desejado. Além disso, o Conversation Awareness reduz o volume e prioriza as vozes, reduzindo automaticamente o ruído de fundo.

Espera-se que outras atualizações de software melhorem a troca contínua de dispositivos, facilitando a transição entre dispositivos Apple. Além disso, em breve os usuários poderão ativar e desativar o som pressionando a haste do AirPods Pro, um recurso que também será estendido a outros modelos de AirPods.

A Apple também está lançando uma versão atualizada de seus EarPods com fio, agora compatíveis com USB-C. Custando US$ 19, os EarPods USB-C serão lançados esta semana.

Como sempre, a Apple continua a inovar seus produtos, oferecendo funcionalidades e experiências de usuário aprimoradas para seus clientes.

