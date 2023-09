Evento “Wonderlust” da Apple: o que esperar

By

A expectativa está aumentando à medida que o tão aguardado evento da Apple, “Wonderlust”, está chegando. Agendado para amanhã, este evento deverá revelar alguns novos produtos interessantes que irão encantar os fãs da Apple em todo o mundo. Embora existam alguns lançamentos confirmados, como o iPhone 15 e o Apple Watch Series 9, o boato está fervilhando de especulações sobre o que mais a Apple tem reservado.

Um dos lançamentos mais esperados é o iPhone 15. Vazamentos e especialistas da indústria forneceram alguns insights sobre o que podemos esperar desta nova linha de iPhones. Diz-se que apresenta novas cores, um design mais fino e uma estrutura mais leve feita de liga de titânio. Espera-se que a tela seja um pouco maior e a câmera contará com uma lente telefoto periscópica que oferece maior nitidez e peso reduzido.

Um boato interessante de atualização para o iPhone 15 é a capacidade de transferência de dados em alta velocidade Thunderbolt, que permitirá velocidades de carregamento mais rápidas. Este tem sido um recurso há muito desejado pelos fãs do iPhone, tornando-o uma adição altamente esperada.

Além do iPhone 15, a Apple também lançará o Apple Watch Series 9. Embora os detalhes sobre o novo wearable sejam escassos, espera-se que ele complemente o iPhone 15 e ofereça funcionalidades e recursos aprimorados.

Além desses lançamentos confirmados, há especulações de que a Apple possa lançar novos AirPods este ano. Já se passaram três anos desde o lançamento do AirPods Max, tornando esta uma oportunidade potencial para a Apple apresentar uma versão atualizada.

Outra possibilidade é que a Apple forneça uma prévia de seu próximo headset de “computação espacial” Vision Pro, embora não deva ser lançado até o próximo ano.

Embora possa haver surpresas reservadas, é improvável que novos iPads ou Macs sejam revelados no evento “Wonderlust”. É mais provável que esses lançamentos aconteçam em 2024 com a introdução do chip M3 da Apple.

Para aqueles que estão ansiosos para assistir ao evento, ele será transmitido ao vivo no site da Apple. O evento será realizado na terça-feira, 12 de setembro, às 10h PT (1h ET).

À medida que os fãs da Apple contam as horas, a emoção continua a aumentar. Fique ligado no evento “Wonderlust” de amanhã, onde a Apple deverá mostrar suas mais recentes inovações e impressionar o público mais uma vez.

