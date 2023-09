Apple lança Apple Watch Ultra 2 com atualizações internas

A Apple anunciou recentemente seu mais recente smartwatch carro-chefe, o Apple Watch Ultra 2. Embora o design do Ultra 2 permaneça semelhante ao de seu antecessor, as principais melhorias foram feitas no dispositivo. Equipado com o S9 SiP da Apple, com um mecanismo neural de quatro núcleos e um chip de localização de banda ultralarga U2, o Ultra 2 oferece recursos avançados, como processamento Siri no dispositivo e rastreamento de localização mais preciso.

O Ultra 2 possui uma tela atualizada, avaliada para 3,000 nits, tornando-a a tela mais brilhante já vista em um Apple Watch. A Apple afirma que os usuários podem esperar até 72 horas de duração da bateria no modo de baixo consumo de energia. Além disso, a caixa do Ultra 2 é feita de 95% de titânio reciclado, refletindo o compromisso da Apple com a sustentabilidade.

Embora as atualizações de hardware sejam dignas de nota, os usuários do Apple Watch também podem antecipar mudanças significativas com a introdução do watchOS 10. Esta atualização traz widgets, ícones de aplicativos redesenhados e novos recursos de mapeamento e ciclismo para a interface do relógio. O Ultra 2 também apresenta um novo mostrador de relógio, denominado Modular Ultra, que utiliza a borda externa da tela. Além disso, um novo gesto de toque duplo simplifica o início e o encerramento de chamadas telefônicas.

O Apple Watch Ultra 2 está disponível para pré-encomenda pelo preço inicial de US$ 799 e começará a ser comercializado em 22 de setembro. O evento de lançamento, realizado no Apple Park em Cupertino, também incluiu atualizações para o Apple Watch Series 9 e o modelo SE mais acessível.

