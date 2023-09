Apple lança iPhone 15 Series e Apple Watch Series 9 no evento Wonderlust

By

A Apple finalmente revelou a tão esperada série do iPhone 15 e a mais recente adição à sua linha de smartwatches, o Apple Watch Series 9, no evento Wonderlust em 2023. O iPhone 15 roubou a cena com seu design, recursos e atualizações impressionantes, enquanto espera-se que o Apple Watch Series 9 receba muito apreço como seu antecessor, o Apple Watch Series 8.

O Apple Watch Series 9 recebeu uma atualização com um novo chip poderoso que deverá melhorar o desempenho geral. O modelo anterior introduziu recursos de rastreamento de ciclo para a saúde da mulher, e esse recurso continua na nova série. Além disso, a Apple também lançou o Apple Watch Ultra 2 premium com novas adições e recursos.

O novo Apple Watch Series 9 é equipado com o mais recente chipset S9, proporcionando desempenho aprimorado. Um recurso notável é a integração Siri+health, que permite aos usuários interagir com o assistente de voz para lembretes e consultas relacionadas à saúde, como verificação da frequência cardíaca. A Apple também introduziu um conveniente recurso de gesto de toque duplo que permite aos usuários atender chamadas, encerrar chamadas, reproduzir/pausar músicas e percorrer widgets com um simples toque duplo usando o polegar e o indicador.

O Apple Watch Series 9 é executado no novo WatchOS 10, que apresenta recursos e melhorias adicionais ao Apple Watch. Segundo a Apple, o Watch Series 9 estará disponível no próximo mês e oferece maior velocidade e desempenho em relação ao seu antecessor. A versão GPS custa US$ 399, enquanto a versão GPS+celular custa US$ 499.

No geral, o evento Wonderlust apresentou os recursos e design excepcionais da série iPhone 15 e do Apple Watch Series 9. A Apple continua a ultrapassar limites com tecnologia inovadora, fornecendo aos consumidores dispositivos poderosos e ricos em recursos.

Fontes: Maçã

Definições:

Chipset: Um chipset é uma coleção de circuitos integrados que fornecem as interfaces e funcionalidades necessárias para um dispositivo eletrônico específico.

WatchOS: WatchOS é o sistema operacional projetado especificamente para o Apple Watch, fornecendo a interface de software e funcionalidade para o dispositivo.

GPU: GPU significa Unidade de Processamento Gráfico, responsável por renderizar e exibir gráficos em dispositivos eletrônicos.