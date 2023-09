Apple lança Apple Watch Series 9: mais rápido, mais inteligente e mais sustentável

A Apple apresentou oficialmente seu mais recente wearable, o Apple Watch Series 9, no evento Wonderlust realizado em Cupertino. O novo smartwatch está equipado com o poderoso chip S9, apresentando um aumento de 60% na velocidade e uma GPU 30% mais rápida em comparação com seu antecessor.

Um dos recursos notáveis ​​​​do Apple Watch Series 9 é a introdução do WatchOS 10 e do recurso Name Drop. Este recurso permite que os usuários compartilhem informações pessoais quando estiverem próximos de outro usuário com o mesmo dispositivo. Além disso, a integração da tecnologia Ultrawideband melhora a interoperabilidade com o HomePod e aprimora a funcionalidade Find My.

A tela do Apple Watch Series 9 oferece recursos de brilho impressionantes, variando de 2,000 nits no máximo a um único nit no mínimo. A introdução do recurso de saúde Siri permite que os usuários recebam atualizações de saúde por meio de comandos de voz. Esse recurso é suportado pelo mecanismo neural atualizado, que aumenta a velocidade de transcrição de texto em 25% em comparação com o chip S8.

Uma adição exclusiva ao Apple Watch Series 9 é o recurso Double Tap. Usando este sistema de entrada, os usuários podem realizar várias ações, como atender chamadas ou desligar alarmes, tocando os dedos indicador e polegar juntos. Este recurso está definido para estar disponível no próximo mês.

Alinhando-se ao compromisso da Apple com a sustentabilidade, o Apple Watch Series 9 é o “primeiro produto neutro em carbono” da empresa. A obtenção deste estatuto é atribuída à utilização de mais componentes reciclados, incluindo cobalto, embalagens melhoradas e à aquisição de créditos de carbono de “alta qualidade”.

Os clientes podem escolher entre uma variedade de opções de cores para a Série 9, incluindo luz das estrelas, prata, meia-noite, vermelho produto e uma nova cor rosa. O preço inicial do Apple Watch Series 9 é de US$ 399, com pré-encomendas começando hoje e envio a partir de 22 de setembro.

– Chip S9: O mais recente chip desenvolvido pela Apple para seus dispositivos vestíveis, proporcionando melhor desempenho.

– Banda ultralarga: uma tecnologia de comunicação sem fio que permite a transferência de dados de curto alcance e alta largura de banda entre dispositivos.

– Motor neural: componente dos chips da Apple especializado em inteligência artificial e tarefas de aprendizado de máquina.

