Apple anuncia Apple Watch Série 9: O que há de novo?

A Apple revelou a mais recente iteração de seu popular smartwatch, o Apple Watch Series 9, durante seu evento especial chamado “Wonderlust”. O novo Apple Watch mantém o mesmo design do seu antecessor, mas vem com atualizações notáveis ​​em termos de processador e sensores.

Uma das melhorias significativas no Apple Watch Series 9 é a introdução do SiP (sistema em pacote) S9. Este novo processador apresenta GPU e CPU mais rápidas, resultando em tempos de carregamento reduzidos ao abrir aplicativos ou reiniciar o sistema. Os usuários experimentarão melhor desempenho e operação mais suave.

Além disso, o S9 SiP incorpora uma nova versão do chip de banda ultralarga da Apple. Semelhante ao chip U1, a tecnologia aprimorada de banda ultralarga fornece “consciência espacial”. Isso permite que o Apple Watch detecte com precisão a localização de outros dispositivos compatíveis próximos. A funcionalidade aprimorada de banda ultralarga aprimora o recurso Find My e abre a porta para novas possibilidades.

Embora o Apple Watch Series 9 não apresente nenhum novo recurso de saúde, ele apresenta um sensor de frequência cardíaca aprimorado para maior precisão. A Apple também adicionou um novo giroscópio que permite aos usuários controlar o relógio com um gesto de toque duplo, eliminando a necessidade de tocar na tela.

Outra melhoria notável é a tela mais brilhante do Apple Watch Series 9. Com brilho de até 2000 nits, a tela oferece visuais brilhantes, mesmo sob luz solar intensa. Quando não estiver em uso, a tela escurece para apenas 1 nit, conservando a vida útil da bateria.

O novo Apple Watch Series 9 está disponível nas versões de 41 mm e 45 mm, fabricado em alumínio e aço inoxidável. Os preços da Série 9 começam em US$ 399. As pré-encomendas do Apple Watch Series 9 já estão abertas e ele será lançado oficialmente nas lojas no dia 22 de setembro.

