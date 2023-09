O que esperar dos novos relógios da Apple: Série 9 e Ultra 2

A Apple está preparada para revelar sua nova série iPhone 15, bem como a próxima geração do Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 em seu evento ‘Wonderlust’. Embora informações sobre o iPhone 15 tenham circulado, os novos relógios permaneceram em grande parte um mistério. Aqui está o que esperar dos próximos relógios da Apple e as principais mudanças que eles podem trazer.

De acordo com um relatório recente da Bloomberg de Mark Gurman, o Apple Watch Series 9 e Ultra 2 terão um design semelhante aos modelos atuais, mas poderão apresentar um novo processador e várias atualizações de sensores e componentes. Isso pode incluir um sensor de frequência cardíaca mais preciso, aprimorando as capacidades de rastreamento de condicionamento físico dos relógios. Há rumores de que os novos relógios também virão com um novo chip U2, uma versão atualizada do chip de banda ultralarga existente.

Para os entusiastas da aventura, a Apple pode apresentar um novo Apple Watch Ultra 2 totalmente preto. O modelo Ultra atual é conhecido por sua caixa de titânio e construção em vidro durável, ideal para atividades ao ar livre, como caminhadas e mergulho. No entanto, estava disponível apenas em uma única cor, cinza. Para resolver esta limitação, a Apple pode oferecer uma versão totalmente preta do Ultra 2.

Houve rumores de uma grande reformulação do Apple Watch, semelhante ao impacto do iPhone X no iPhone. Este relógio redesenhado, com display microLED, estava inicialmente previsto para ser lançado em 2024. No entanto, parece que seu lançamento pode ser adiado até a segunda metade desta década. Os analistas sugerem que o microLED Apple Watch Ultra provavelmente será lançado no primeiro trimestre de 1, em vez do anteriormente previsto segundo semestre de 2026.

Embora a série iPhone 15 tenha atraído muita atenção, os novos relógios da Apple permaneceram relativamente fora do radar. A Série 9 e o Ultra 2 podem não diferir significativamente na aparência de seus antecessores, mas seus processadores atualizados, sensores aprimorados e a possível introdução de um Ultra 2 totalmente preto provavelmente os tornarão opções atraentes para entusiastas da Apple e usuários focados em fitness.

Fontes: Bloomberg, MacRumors